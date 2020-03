Apple pourrait bientôt organiser ses propres recommandations locales et de voyage pour Apple Maps

Apple prévoit peut-être de créer son propre contenu pour Apple Maps, selon un nouveau poste publié lundi sur son site d’emploi. Signalé par The Verge, le rôle de “Product Manager – Maps, Writer / Editor” aidera “à créer et à développer une toute nouvelle catégorie de contenu pour l’équipe Apple Maps travaillant en étroite collaboration avec les principales parties prenantes internes d’Apple, ainsi qu’avec des partenaires externes stratégiquement significatifs. “

Selon la description de poste, le rédacteur / rédacteur en chef sera chargé de créer “un contenu éditorial passionnant et engageant pour aider les utilisateurs de Maps à explorer leur monde, que ce soit localement ou lorsqu’ils planifient des vacances incroyables”.

«Les produits de cartographie évoluent au-delà de la navigation de véhicule principalement point à point pour devenir des plates-formes de services géodépendantes qui aident à donner un sens au monde physique. En plus des multiples formes de mobilité disponibles et futures, ces produits offrent également des services locaux et mondiaux exploration, planification de voyage, navigation dans les salles intérieures, curation éditoriale et éducation, entre autres. Apple Maps est prêt à relever ces défis et recherche quelqu’un pour aider à créer un contenu éditorial passionnant et engageant pour aider les utilisateurs de Maps à explorer leur monde, que ce soit localement , ou quand ils planifient des vacances extraordinaires. “

Certaines des qualifications énumérées pour le poste comprennent:

Une curiosité insatiable pour découvrir de nouveaux endroits et une passion pour raconter le monde de manière engageante

Connaissance des tendances de l’alimentation, des voyages et du shopping

Solides compétences d’édition pour aider à créer un contenu numérique attrayant

Le travail a depuis été retiré du site Web d’Apple, mais The Verge a archivé la publication si vous souhaitez vérifier par vous-même.

Apple Maps s’appuie actuellement fortement sur des services tiers comme Yelp et Wikipedia pour fournir du contenu comme des photos, des informations commerciales et des avis pour Apple Maps, mais la société a récemment commencé à prendre des mesures pour se libérer de la dépendance à d’autres services. Apple Maps avait également géré TomTom pour son service de cartographie depuis son lancement jusqu’à ce que la société ait construit sa propre carte à partir de zéro, ce qui a terminé son déploiement aux États-Unis plus tôt cette année.

