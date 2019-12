Apple pourrait devenir une entreprise de 2 billions de livres sterling

Apple pourrait devenir une entreprise de 2 billions de dollars à l'avenir, selon des analystes de plusieurs pays différents. Les facteurs clés seront la rentabilité et la croissance des services, ont-ils déclaré Forbes.







La rentabilité et les services augmentent la valorisation d'Apple

Non seulement Apple est une marque très forte, mais «est également extrêmement rentable», a déclaré John Zolidis, président de Quo Vadis Capital. Il ajouta:

La marge d’exploitation d’AAPL était de 27% au cours de sa dernière année. Il génère de très grandes quantités de liquidités excédentaires. Au cours des cinq dernières années, l'AAPL a généré en moyenne 59 milliards de dollars par an. La société disposait de plus de 100 milliards de dollars de liquidités au bilan à la fin du dernier trimestre.

En outre, le passage très discuté d'Apple aux services l'aidera également à atteindre cette capitalisation boursière de 2 billions de dollars. Jesse Cohen, analyste de la plateforme des marchés financiers Investing.com, a déclaré:

L'accélération de la croissance de son activité de services en plein essor, combinée à la demande croissante pour ses appareils portables, dirigée par ses AirPods populaires, souligne la nécessité pour Apple d'atteindre la capitalisation boursière de 2 T $ d'ici 2024. Les lunettes AR pourraient être le prochain gros produit matériel de l'entreprise.

Leon Wilfan de Lahardan Financial était également optimiste sur Apple en raison de la croissance des services. Il a déclaré que le secteur des services "a un potentiel énorme". M. Wilfan a également noté que les clients Apple utilisent leurs appareils beaucoup plus que les utilisateurs d'Android. «Lorsque vous avez une clientèle aussi fidèle et active, tout ce que vous avez à faire est de commencer à leur offrir des services… précisément ce qu'Apple a fait. Si vous regardez les revenus d'Apple, les services ont augmenté d'environ 25% en glissement annuel et représentent désormais 20 % du total », a-t-il déclaré.