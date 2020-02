Apple pourrait devoir des millions de dollars pour des recherches de sacs d’employés 24 heures sur 24 en Californie

Apple a violé la loi californienne en ne payant pas aux employés le temps passé à attendre les fouilles obligatoires des sacs à la fin de leur quart de travail, a jugé la Cour suprême de Californie aujourd’hui. [PDF]

La décision unanime du tribunal, partagée aujourd’hui par Bloomberg Law et The Los Angeles Times, remonte à un recours collectif intenté contre Apple en 2013.

Les employés de l’époque alléguaient qu’Apple les avait soumis à des contrôles obligatoires des sacs effectués hors horloge, les laissant sans rémunération pour leur temps. Au niveau du procès, Apple a en fait remporté le procès lorsque le tribunal a statué que les employés d’Apple avaient choisi d’apporter des sacs personnels au travail et a rejeté l’affaire, mais la décision a été portée en appel et portée devant un tribunal supérieur.

La 9e Circuit Court of Appeals des États-Unis, qui s’occupe actuellement de l’affaire, a demandé à la Cour suprême de Californie de préciser si la loi de l’État de Californie exige une compensation, et la Cour suprême de Californie a statué que la loi dicte en effet que les employés soient rémunérés en attendant le contrôle des bagages .

“Les heures travaillées sont définies comme le temps pendant lequel un employé est soumis au contrôle d’un employeur et comprend tout le temps que l’employé subit ou est autorisé à travailler, qu’il soit ou non tenu de le faire”, lit-on dans l’avis du tribunal.

Selon le libellé de la clause de contrôle, les employés d’Apple ont droit à une compensation pour la période pendant laquelle ils sont soumis au contrôle d’Apple. (Cal. Code Regs., Tit. 8, Sn. 11070, subd. 2 (G).) Appliquant une analyse strictement textuelle, les employés d’Apple sont clairement sous le contrôle d’Apple en attendant et pendant les recherches de sortie. Apple contrôle ses employés pendant cette période de plusieurs manières. Premièrement, Apple exige que ses employés se conforment à la politique de fouille des sacs sous menace de discipline, jusqu’à et y compris la résiliation. Deuxièmement, Apple limite ses employés dans les locaux pendant qu’ils attendent et subissent une recherche de sortie. Troisièmement, Apple oblige ses employés à effectuer des tâches spécifiques et supervisées en attendant et pendant la recherche. Cela implique de localiser un gestionnaire ou un agent de sécurité et d’attendre que cette personne soit disponible, de décompresser et d’ouvrir tous les sacs et emballages, de déplacer les articles dans un sac ou un emballage, de retirer tous les appareils personnels Apple pour inspection et de fournir une carte technologique personnelle pour Vérification de l’appareil: Apple exige que tous les colis personnels, sacs et appareils Apple appartenant aux employés du commerce de détail soient vérifiés par un responsable ou un responsable de la sécurité avant qu’un employé ne soit autorisé à quitter le magasin pour une raison quelconque, y compris les pauses, le déjeuner et la fin des quarts de travail. .

Les employés sont également tenus de se déconnecter avant de se soumettre à une recherche de sortie et ont estimé que le temps passé à attendre et à effectuer des recherches varie de cinq à 20 minutes. Les jours de grande affluence, certains employés ont attendu jusqu’à 45 minutes en attendant la vérification des bagages.

Apple a fait valoir que permettre aux employés d’apporter des sacs et des appareils au travail est une commodité et a positionné les recherches comme un “avantage” parce que les employés pourraient empêcher les recherches en n’apportant pas d’objets personnels ou pourraient être interdits d’apporter des objets personnels tous ensemble. La Cour suprême de Californie a déclaré qu’une telle interdiction serait “draconienne” et que les arguments d’Apple selon lesquels les iPhones des employés sont pratiques sont “en contradiction” avec la façon dont l’iPhone est décrit dans les documents marketing.

“Sa caractérisation du” iPhone “comme inutile pour ses propres employés est en contradiction directe avec sa description du” iPhone “en tant que partie” intégrée et intégrale “de la vie de tous les autres”, indique la décision.

La décision rendue aujourd’hui est rétroactive, et l’affaire sera maintenant renvoyée à la cour d’appel où les juges fédéraux appliqueront l’interprétation de la loi par la Cour suprême de Californie. Une évaluation préalable de l’affaire a suggéré qu’Apple pourrait devoir payer jusqu’à 60 millions de dollars si elle devait offrir aux employés une compensation pour le temps passé à subir les contrôles des bagages.

