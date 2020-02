Apple pourrait et devrait créer des podcasts originaux

Pendant des années, Apple a été à l’avant-garde du podcasting. Alors que le «blog audio» existe depuis un certain temps, certains avancent que c’est Apple qui a vraiment inventé ce que nous savons être un podcast avec l’introduction de l’iPod. Ce sont sans aucun doute ses innovations qui l’ont propulsé dans le courant.

Le pionnier peut-il créer des podcasts?

La question est maintenant, après avoir été un tel pionnier et avec son expansion dans les médias et les services, Apple devrait-il chercher à faciliter le contenu audio original comme il le fait pour la télévision et le cinéma avec AppleTV +? Si oui, cela se ferait-il via des acquisitions, des sociétés de production liées ou les deux?

À la suite de l’annonce de l’acquisition par Spotify de The Ringer de Bill Simonns, Peter Kafka de Recode a écrit:

Je ne pense pas que nous verrons beaucoup plus de ces acquisitions. C’est parce que je pense que la plupart des entreprises concluront ce que Netflix, Apple et Amazon ont conclu (jusqu’à présent) en développant leurs activités multimédias – elles n’ont pas besoin d’acheter des entreprises quand elles peuvent acheter des talents à la place.

Il y a là un bon point. Apple s’est largement concentré sur l’embauche d’un grand nombre de grands talents de la télévision lors de la création et du lancement de TV +, notamment Zack Van Amburg et Jamie Erlicht. Parce que Spotify est, à l’heure actuelle, une pure société audio, il est plus logique que les autres sociétés nommées par M. Kafka d’acheter des sociétés pour créer des podcasts originaux. De plus, il ne reste plus beaucoup d’entreprises de podcasting à acheter.

Cependant, étant donné l’association étroite d’Apple avec le format, et sa concentration croissante sur les services et les médias, je peux vraiment le voir faire des mouvements pour produire du contenu audio original. Il a déjà la radio Beats1, a donc une infrastructure audio et a évidemment tout le réseau de distribution dont il pourrait avoir besoin. Il convient également de noter qu’Apple prévoit d’avoir une société de production interne pour TV +. J’imagine que si elle devait passer à des podcasts originaux, ce serait via l’embauche des meilleurs talents, pas l’achat d’une entreprise.

Comment faire de l’argent

Si oui, le prochain problème serait: Apple pourrait-il gagner de l’argent à partir de podcasts originaux? Il n’y a pas de publicités sur Apple TV + car il s’agit d’un service d’abonnement, mais ce n’est pas viable dans les podcasts, qui ont presque toujours été exclusivement financés par des publicités. (Une légère exception est le site de sport The Athletic. Il permet aux abonnés d’écouter gratuitement des émissions via son application. Cependant, il y a encore des publicités si vous écoutez sur d’autres plateformes, mais ce modèle est une rareté.)

Encore une fois, je suis convaincu que grâce à la publicité, Apple pourrait gagner de l’argent. Il pourrait même simplement faire la publicité de ses propres produits pour gagner de l’argent indirectement sur les spectacles sur sa propre plate-forme, tout en ayant des publicités traditionnelles si vous écoutez les autres. Certains spectacles pourraient être mis à disposition via le «bundle» de services très attendu que nous attendons. Le fait est qu’il y a des options.

En fin de compte, il existe de nombreuses opportunités pour Apple de produire des podcasts originaux. Cela ne me surprendrait pas du tout si nous le voyons le faire dans un avenir pas trop éloigné.