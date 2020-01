Apple pourrait lancer l’iPhone SE 2 à bas prix en mars: rapport

iGeeks

L’iPhone à bas prix d’Apple – potentiellement appelé iPhone SE 2 – pourrait être lancé dès mars de cette année. Un nouveau rapport de Bloomberg cite des personnes familières avec la feuille de route d’Apple, disant que le nouveau téléphone entrera en production à partir de février.

Le rapport poursuit en disant que l’assemblage de l’iPhone de 4,7 pouces sera divisé entre Hon Hai Precision Industry, Pegatron Corp et Wistron Corp.

Il s’agit du deuxième iPhone à petit budget d’Apple après l’iPhone SE qui a été lancé en 2016. Les rendus du soi-disant iPhone SE 2 ont également été divulgués il y a quelques semaines représentant un design semblable à l’iPhone 8.

Selon Bloomberg, le téléphone sera alimenté par le processeur A13 Bionic d’Apple. Le même silicium alimente également la gamme actuelle d’iPhone 11.

De plus, le prétendu iPhone SE 2 devrait venir avec un bouton d’accueil physique. Apparemment, Apple donnera à Face ID un saut sur celui-ci. Au lieu de cela, le bouton d’accueil du téléphone deviendra un capteur d’empreintes digitales, tout comme la série iPhone 8.

Des iPhones moins chers peuvent-ils aider Apple à récupérer des parts de marché?

Apple est actuellement le troisième plus grand fournisseur de smartphones au monde. Il est précédé par Samsung et Huawei qui occupent respectivement les première et deuxième places. En lançant des iPhones plus abordables, Apple espère augmenter les expéditions en 2020.

Même la gamme iPhone 11 est entrée moins chère cette année, à partir de 699 $. Selon un récent rapport de Consumer Intelligence Research Partners (CRIP), l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ont représenté 69% de toutes les ventes d’iPhone aux États-Unis entre octobre et décembre 2019. De cela, l’iPhone 11 moins cher a sonné dans 39% de toutes les ventes d’iPhone au cours de la même période.

Un autre iPhone moins cher pourrait aider Apple à stimuler les ventes d’iPhone en 2020 et à accroître sa présence sur le marché. Cela permettra également à l’entreprise de mieux rivaliser avec les prochains concurrents Android, en particulier sur les marchés soucieux des prix comme l’Inde.

Que pensez-vous de la baisse des prix de ses combinés par Apple? Remettez-vous en question votre fidélité à Android?