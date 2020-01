Apple poursuit la superbe série «Shot on iPhone Experiments» avec une nouvelle vidéo «Fire & Ice»

Apple a partagé ce week-end une nouvelle vidéo dans le cadre de sa série «Experiments» Shot on iPhone. Cette vidéo, intitulée «Fire & Ice», a été entièrement tournée avec l’iPhone 11 Pro, et Apple a partagé une courte vidéo en coulisses pour l’accompagner.

La vidéo «Fire & Ice» a été tournée sur iPhone 11 Pro par Donghoon Jun et James Thornton d’Incite et a été commandée par Apple. La vidéo offre des vues rapprochées incroyables du feu et de la glace sous différentes formes et dans différents environnements. La vidéo présente des fonctionnalités telles que le ralenti, la 4K et plus encore, et se concentre sur la mise en évidence de la puissance et de la polyvalence de la caméra iPhone 11 Pro.

Plongez-vous dans Experiments IV: Fire & Ice. Découvrez comment l’iPhone 11 Pro peut capturer des images incroyables d’éléments à leur plus extrême.

La nouvelle vidéo «Fire & Ice» est la quatrième de la série Apple et la première à avoir été tournée avec le dernier iPhone 11 Pro. Voici comment Apple décrit sa série Experiments:

Découvrez ce qui est possible avec un iPhone, des matériaux simples et une créativité sans limites. Notre série Experiments crée des mondes immersifs et éblouissants, tous tournés sur iPhone. Perdez-vous dans les visuels abstraits de chaque épisode avant d’aller dans les coulisses pour voir comment il a été réalisé.

Regardez la nouvelle vidéo “Fire & Ice” ainsi que la vidéo des coulisses ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires!

