Apple prend de nouvelles Docuseries avec Lin-Manuel Miranda, Spike Lee, Oprah et plus

Apple a signé un accord pour une série de docuséries appelée “Dear …” qui présente des personnalités célèbres en utilisant une “approche inventive et cinématographique” qui implique des lettres écrites par des personnes dont la vie a été touchée par les célébrités, a annoncé Apple aujourd’hui.

La série de 10 épisodes, qui devrait faire ses débuts au printemps, mettra en vedette Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland, Big Bird et plus encore.

Crédit d’image: ., via The Hollywood Reporter

L’émission a été inspirée par la campagne de marketing “Dear Apple” d’Apple, qui a vu les utilisateurs d’Apple Watch lire des lettres racontant comment l’appareil a changé leur vie. Il a été créé par R.J. Cutler, connu pour “If I Stay”, The War Room, “American High” et “The September Issue”.

.