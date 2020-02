Apple prend les cinq premières places des ventes de smartphones aux États-Unis

De nouvelles données de la recherche Counterpoint suggèrent qu’Apple détient les cinq premières places sur le marché américain des smartphones.

Selon la recherche:

Selon Market Pulse de Counterpoint Research, l’iPhone 11 a couru pour devenir le deuxième modèle le plus vendu au monde pour 2019 malgré son lancement en septembre. Le premier iPhone avec plusieurs caméras a été lancé à un prix inférieur à son prédécesseur. Cela indique également l’impact de la nouvelle série d’iPhone pendant la très importante saison des fêtes du quatrième trimestre. Parmi les dix premiers modèles, Apple a remporté six places, l’iPhone XR étant le modèle le plus vendu au monde en 2019, avec 3% de part de marché.

Aux États-Unis, les cinq smartphones les plus vendus et leur part de marché sont les suivants:

iPhone XR – 12%

iPhone 11 – 6%

iPhone 8 – 5%

iPhone 11 Pro Max – 4%

iPhone XS Max 3%

Outre le balayage net d’Apple, les chiffres de l’iPhone 8 sont également surprenants, étant donné qu’un appareil de plus de trois ans reste plus populaire que les deux derniers iPhones «Max» d’Apple.

Le succès d’Apple n’a pas été répété ailleurs. En Europe par exemple, le smartphone numéro un était le Samsung Galaxy A50, suivi de près par l’iPhone XR et 11. En Chine, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique, Apple n’a pas réussi à entrer dans le top cinq.

Fait intéressant, les modèles 5G ne représentaient que 1% des ventes mondiales de smartphones, cependant, Counterpoint s’attend à ce que cela change en 2020, alors que davantage de réseaux déploient la 5G et qu’Apple entre sur le marché.