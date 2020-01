Apple présente Apple TV + Show «Mythic Quest: Raven’s Banquet» au PAX South

La convention de jeu PAX South devrait avoir lieu ce vendredi à San Antonio, Texas, et Apple est répertorié comme l’un des exposants.

Lors de l’événement, Apple aura un stand pour “Mythic Quest: Raven’s Banquet”, une prochaine comédie Apple TV + qui suit une équipe de développeurs de jeux vidéo alors qu’ils surmontent les défis de l’exécution d’un jeu en ligne populaire.

“Mythic Quest: Raven’s Banquet” a été créé par Rob McElhenney et Charlie Day, connus pour leur travail sur une longue série télévisée “It’s Always Sunny in Philadelphia”. McElhenney jouera le rôle de directeur créatif de la société de jeux, mais Day n’a pas de rôle.

“Mythic Quest” met également en vedette F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch et Jessie Ennis.

Ce sera la première fois qu’Apple participera à PAX South, et certaines des stars de l’émission pourraient potentiellement être présentes à l’événement. “Mythic Quest” devrait être lancé le vendredi 7 février, tandis que PAX South se déroulera du 17 au 19 janvier.

