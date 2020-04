Apple présente des applications utiles, des conseils d’accessibilité et bien plus encore pour la journée d’acceptation de l’autisme

Aujourd’hui, c’est la journée de l’acceptation de l’autisme, et comme par le passé, Apple reconnaît l’occasion en mettant en évidence les meilleures applications, des conseils d’accessibilité et des ressources pédagogiques, tout en partageant l’art créé par des individus sur le spectre.

Dans la section Aujourd’hui de l’App Store, Apple propose une collection d’applications conçues pour soutenir la neurodiversité et les personnes atteintes de troubles du spectre autistique.

Ces applications incluent Proloquo2Go pour ceux qui ne peuvent pas parler ou ont besoin d’aide pour être compris, l’application de thérapie linguistique Speech Blubs, l’application Streaks to-do, l’application Calm Meditation, et plus encore.

Apple propose des dizaines d’applications accessibles via la section Acceptation de l’autisme de l’App Store, organisées en catégories telles que la communication, les compétences de vie, les jeux et divertissements et les outils Apple Watch.

Pour aider à l’apprentissage à distance, Apple Education propose des ressources d’assistance aux enseignants et aux parents, y compris des sessions de coaching virtuel individuelles avec des spécialistes de l’apprentissage professionnel Apple. Il existe également une collection d’applications Learn and Study From Home dont les familles peuvent profiter, et le site Web d’Apple a une section sur la personnalisation de l’iPad pour rendre l’apprentissage plus accessible.

En plus de ces ressources, tout au long du mois d’avril, Apple célébrera le talent artistique des individus du spectre, mettant en évidence leur art et leurs sources d’inspiration.

Apple collabore avec l’Art of Autism à but non lucratif pour une exposition en ligne «Créé sur iPad» qui présente 15 artistes émergents qui s’identifient comme autistes.

Apple prévoit également de présenter Kayla Cromer, qui joue dans la comédie Freeform “Tout va bien se passer”. Cromer est l’une des premières personnes du spectre à jouer le rôle d’un personnage du spectre dans une grande série, et elle partagera des films qui ont inspiré sa passion pour le théâtre.

