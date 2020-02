Apple présente la caméra grand angle de l’iPhone 11 Pro dans une nouvelle vidéo “ Shot on iPhone ”

Apple partage souvent de nouvelles vidéos qui mettent en évidence les capacités de ses iPhones, en utilisant le surnom “Shot on iPhone” et en les publiant sur YouTube. Le dernier de ceux-ci est “Un voyage dans la vallée de feu” et il utilise le dernier et le plus chaud iPhone 11 Pro.

Avec son appareil photo ultra large, l’iPhone 11 Pro est capable de capturer des photos que les autres iPhones ne sont tout simplement pas. Et cette vidéo montre ce que vous pouvez faire avec cette caméra, une tonne de désert et probablement plus qu’un peu d’entraînement.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Découvrez comment l’iPhone 11 Pro a capturé la vidéo 4K d’un autre monde à l’aide de la caméra ultra large lors de cette plongée profonde dans la vallée du feu. A cinquante kilomètres de Las Vegas se trouvent les vestiges d’un processus géologique monumental. Sculpté par 200 millions d’années de vent et d’eau; un océan de roche, une vallée de feu.

On ne peut nier les capacités de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro en matière de prise de vue vidéo. Mais avec Samsung augmentant la mise avec son Galaxy S20 Ultra, tous les regards seront tournés vers les iPhones de cette année pour voir comment Apple répond.