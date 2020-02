Apple présente la puissance du mode nuit sur l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro dans une nouvelle vidéo

L’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro ont tous deux reçu la nouvelle capacité de mode nuit qui aide les propriétaires d’iPhone à prendre de meilleures photos dans des environnements à faible luminosité. Pour présenter les images que certains photographes ont pu réaliser avec les nouveaux iPhones, Apple a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube.

Intitulée “Mode nuit”, la vidéo démarre avec un iPhone 11 Pro capturant une allumette éclairée dans l’obscurité à la fois à vitesse normale et au ralenti. La vidéo montre ensuite une poignée de comparaisons côte à côte dans lesquelles une photo est prise sans mode nuit et l’autre. Il se termine en parcourant un tas de photos qui ont été prises en mode nuit. La vidéo entière est soutenue par “Nous ne sortons que la nuit” des Smashing Pumpkins.

Dans la description, Apple encourage les propriétaires d’iPhone à “prendre des photos plus naturelles en basse lumière avec le mode Nuit sur iPhone 11 et iPhone 11 Pro”. Le mode nuit a été lancé avec les nouveaux iPhones en septembre 2019 et a rendu la capture de photos et de vidéos de meilleure qualité en basse lumière beaucoup plus accessible. Le mode s’active automatiquement lorsque l’appareil photo détermine qu’il est bénéfique, mais peut être activé manuellement par l’utilisateur s’il le souhaite.

La vidéo intervient après la clôture du dernier concours Shot On iPhone d’Apple, axé sur le mode nuit. Baptisé “Night Mode Challenge”, le concours était accessible à ceux qui possédaient un iPhone 11, iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max et demandait aux utilisateurs d’envoyer à Apple leur meilleure photo capturée avec la nouvelle fonctionnalité. La compétition s’est terminée le 29 janvier et les gagnants devraient être annoncés le 4 mars.

Découvrez la vidéo du mode nuit ci-dessous.