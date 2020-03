Apple présente «The Banker» au National Civil Rights Museum

Apple a présenté son film Apple TV + The Banker lors d’un événement spécial au National Civil Rights Museum. Il ouvre dans certains cinémas le 6 mars et apparaît sur Apple TV + le 20 mars.

Le banquier

Inspiré par de vrais événements, The Banker raconte l’histoire de deux hommes d’affaires afro-américains, Bernard Garrett (Anthony Mackie) et Joe Morris (Samuel L. Jackson), combattant le racisme dans les années 1960. Ils entraînent un homme blanc, Matt Steiner (Nicholas Hoult) à se faire passer pour le chef de leur entreprise.

The Banker est réalisé par George Nolfi et produit par Joel Viertel. Les producteurs exécutifs sont Joseph F. Ingrassia, Samuel L. Jackson, Will Greenfield, David Gendron et Ali Jazayeri.

