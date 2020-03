Apple prévoit de commencer à rouvrir ses magasins de détail dans la première moitié d’avril

Les magasins de détail d’Apple en dehors de la Grande Chine sont fermés à tous les clients depuis plus d’une semaine maintenant, et la société a exécuté toutes les commandes via des services de livraison. Cela pourrait bien changer, selon un nouveau mémo divulgué obtenu par ..

Deirdre O’Brien, vice-président senior d’Apple pour le commerce de détail et les personnes, a envoyé une note interne aux employés expliquant la situation actuelle du commerce de détail Apple et la voie à suivre. Dans la note de service, O’Brien dit que la société a maintenant rouvert tous ses magasins de détail et ses bureaux dans la Grande Chine avec les précautions nécessaires.

Meilleurs sites Web d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Elle va plus loin en disant que les magasins de détail en dehors de la Grande Chine commenceront à s’ouvrir “de manière échelonnée” en fonction des conditions dans la communauté que les magasins desservent. O’Brien espère que l’entreprise pourra commencer ce processus dès la première moitié d’avril.

Pour les employés qui ont actuellement des horaires de travail flexibles, O’Brien dit que ceux-ci sont maintenant prolongés jusqu’au 5 avril au moins, date à laquelle ils seront évalués sur une base hebdomadaire.

Vous pouvez lire la note de service complète de Deirdre O’Brien aux employés ci-dessous.

Équipe,

Tout d’abord, je tiens à remercier nos équipes – toutes nos équipes, dans tous les bureaux, tous les magasins et tous les pays – pour s’être rassemblées et se soutenir mutuellement pendant une période sans précédent. COVID-19 a changé beaucoup de choses, mais cela n’a pas changé qui nous sommes: une équipe collaborative et concentrée qui place les gens au centre de tout ce que nous faisons.

Les mêmes valeurs qui nous définissent en tant qu’entreprise nous aident à traverser l’épidémie et la riposte au COVID-19. À cette fin, je veux fournir quelques mises à jour.

– Je tiens à reconnaître nos équipes dans la Grande Chine, où la réponse continue à COVID-19 fait toujours partie de la vie quotidienne. Tous nos magasins et bureaux de détail ont rouvert avec toutes les mesures nécessaires en place. C’est formidable de retrouver nos équipes ensemble.

– Dans tous nos bureaux en dehors de la Grande Chine, nous étendons les modalités de travail flexibles pour tous les membres de l’équipe – en dehors de ceux dont le travail nécessite qu’ils soient sur place – jusqu’au 5 avril au moins, qui seront ensuite évalués chaque semaine en fonction de votre emplacement.

– Pour tous nos magasins de détail en dehors de la Grande Chine, nous rouvrirons nos magasins sur une base échelonnée. À l’heure actuelle, nous prévoyons que certains magasins pourraient ouvrir au cours de la première quinzaine d’avril, selon les conditions dans leur communauté. Nous fournirons des mises à jour pour chaque magasin dès que des dates spécifiques seront établies. Nous avons hâte d’accueillir à nouveau nos équipes et nos clients.

COVID-19 affecte chaque communauté et chaque équipe différemment, donc à l’avenir, nos équipes recevront de nouvelles mises à jour de leurs dirigeants locaux. Partout dans le monde, nous accordons la priorité à la santé de nos équipes, de nos clients et de nos communautés. Comme toujours, vous pouvez consulter la page dédiée sur le site People pour les dernières informations. Et si vous avez des questions, veuillez travailler avec vos responsables, vos partenaires commerciaux People ou contacter l’assistance People.

Il existe de nombreuses ressources dont nos équipes Apple peuvent profiter – comme la façon de configurer un espace de travail à domicile génial et des conseils pour rester en bonne santé, l’esprit et le corps. Nous avons également créé des politiques de congé pour aider nos équipes qui doivent s’absenter pour cause de maladie ou pour prendre soin d’un enfant ou d’un être cher touché par l’épidémie.

Je suis tellement inspiré par la façon dont nos équipes ont mis l’esprit d’innovation d’Apple à la tâche de travailler ensemble tout en travaillant à distance. Et je suis immensément fier de nos efforts pour soutenir la réponse COVID-19: de notre jumelage de deux à un des contributions des employés, aux millions de dollars et aux millions de masques vitaux que nous nous sommes engagés à aider les patients, les chercheurs, d’abord intervenants et familles du monde entier.

Merci pour la résilience, l’empathie et le soutien que vous continuez de démontrer à nos collègues et clients. Je sais que nous envoyons tous nos meilleurs vœux aux membres de notre équipe Apple et à leurs familles qui sont directement affectés par COVID-19.

Deirdre