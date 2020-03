Apple prévoit de commencer la réouverture des magasins de détail au cours de la première moitié d’avril

Apple a informé aujourd’hui ses employés de son intention de rouvrir ses magasins Apple à partir de la première moitié d’avril, selon Bloomberg. Les magasins de détail ne rouvriront pas tous en même temps et resteront probablement fermés plus longtemps dans les zones où les épidémies sont plus répandues.

Nous rouvrirons nos magasins de façon échelonnée. À l’heure actuelle, nous prévoyons que certains magasins pourraient ouvrir au cours de la première quinzaine d’avril, selon les conditions dans leur communauté. Nous fournirons des mises à jour pour chaque magasin dès que des dates spécifiques seront établies.

Apple a fermé tous ses magasins en dehors de la Chine le 14 mars et, au moment de la fermeture, a déclaré que les magasins resteraient fermés jusqu’au 27 mars. Cette date a ensuite été prolongée avec une formulation vague sur le site Web de l’Apple Store selon laquelle les magasins seraient fermés. fermé jusqu’à nouvel ordre.”

Le chef de la distribution d’Apple, Deirdre O’Brien, a apparemment déclaré aux employés aujourd’hui que les plans de travail à distance seront prolongés jusqu’au 5 avril au moins, mais après cette date, les magasins de briques et de mortier rouvriront de manière échelonnée. Apple prévoit de réévaluer le travail à domicile chaque semaine en fonction de l’emplacement des travailleurs.

.