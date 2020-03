Apple prévoit toujours de lancer un iPad Pro haut de gamme de 12,9 pouces avec une technologie d’affichage mini LED au quatrième trimestre 2020

Apple est toujours en voie de lancer un iPad Pro 12,9 pouces avec un mini-écran LED plus tard cette année, selon la publication de l’industrie taïwanaise DigiTimes.

Apple préfère apparemment la mini LED à OLED pour ses appareils de taille moyenne et lancera un ‌iPad Pro‌ avec rétro-éclairage au quatrième trimestre 2020.

La réclamation est faite en relation avec un article séparé paywall soulignant l’empressement d’Apple à adopter la technologie mini-LED, qui permet des conceptions de produits plus minces et plus légères, tout en offrant bon nombre des mêmes avantages des écrans OLED utilisés sur les derniers iPhones, y compris une bonne couleur large performances de gamme, contraste élevé et plage dynamique, et atténuation locale pour des noirs plus vrais.

On s’attend à ce que les mini LED reçoivent un coup de pouce significatif dans les applications alors qu’Apple procède à la R&D des appareils adoptant le rétro-éclairage des mini LED et pourrait commercialiser davantage de tels appareils dans les cinq prochaines années, selon des sources de l’industrie.

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a précédemment déclaré qu’une version mini-LED de l’iPad Pro‌‌ de 12,9 pouces, qui devrait être une option haut de gamme, sera lancée à l’automne 2020. Des rumeurs continuent de suggérer que l’automne 12,9- Le modèle en pouces est toujours prévu malgré les modèles de printemps rafraîchis ‌iPad Pro‌‌ annoncés plus tôt cette semaine.

Apple a six mini-produits LED en cours d’élaboration qui devraient faire leurs débuts en 2020 et 2021, selon Kuo. Apple ferait ses débuts en matière de technologie dans l’iPad Pro‌ de 12,9 pouces susmentionné, un iMac Pro de 27 pouces, un MacBook Pro de 14,1 pouces, un ‌‌MacBook Pro‌‌ de 16 pouces, un iPad de 10,2 pouces et un 7,9 pouces ipad mini.

Kuo n’a pas donné de dates de lancement prévues pour les autres appareils à l’exception du ‌‌iMac Pro‌‌, que Kuo prévoit de lancer au quatrième trimestre 2020, et du .9iPad‌‌ mini de 7,9 pouces, qui, selon lui, sera lancé en 2020.

