Apple prolonge la date limite pour plusieurs exigences d’application à venir pour les développeurs

Il y a 45 minutes à 16h45

Étonnant de voir comment Apple continue de s’en tirer avec ses développeurs.

Non seulement vous devez payer une prime annuelle en plus de 30% de vos bénéfices, mais vous feriez mieux de continuer à investir dans le nouveau matériel et les logiciels d’Apple (peu importe leur taille), sinon vous êtes coupé. En quoi est-ce bien différent du métayage (qui n’est que légèrement meilleur que l’esclavage)?

Et ne me pigeonhole pas comme un haineux Apple. Apple a fait beaucoup de bien dans son histoire, mais son historique actuel de cupidité des entreprises (malgré les cascades de relations publiques) doit cesser.

