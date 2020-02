Apple prolonge la plupart des fermetures de magasins chinois, certains jusqu’au 15 février

Que souhaitez-vous savoir

Apple a fermé ses magasins la semaine dernière au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Ils devaient rouvrir le 10 février.

Certains magasins resteront fermés jusqu’au 15 février.

Apple dit avoir consulté des experts de la santé.

Apple a décidé de prolonger la fermeture de ses magasins chinois au-delà de la date de réouverture initiale du 10 février, selon un rapport de Bloomberg.

Apple a fermé ses magasins la semaine dernière en raison de préoccupations liées à l’épidémie de coronavirus en cours et a déclaré à l’époque qu’il espérait tous les rouvrir le 10 février. Mais maintenant, il semble que certains magasins resteront fermés jusqu’au 15 février, tandis que d’autres ouvriront quelques jours à l’avance.

Certains magasins semblent toujours sur la bonne voie pour une réouverture le 10 février, bien qu’il soit possible que cela change dans les heures et les jours à venir.

Apple a déclaré dans un communiqué à Bloomberg qu’il “s’était engagé à aider [its] collègues alors qu’il s’apprête à rouvrir des magasins dans la région.

“Toute la famille Apple est déterminée à aider nos collègues, communautés, fournisseurs, partenaires et clients en Chine”, a déclaré Apple. “Alors que nous retournons progressivement au travail, notre première priorité est le bien-être de nos équipes, de nos partenaires fournisseurs et de nos clients à travers la Chine. Nos pensées continuent d’être avec ceux qui sont touchés par le coronavirus et ceux qui travaillent sans relâche pour traiter, étudier et contenir” sa propagation. “

Apple continue également de se préparer à ouvrir ses bureaux corporatifs, tandis que certains magasins fonctionneront selon des heures d’ouverture limitées lorsqu’ils ouvriront finalement leurs portes.