Apple prolonge les délais de l’App Store comme pour se connecter avec Apple

Apple a publié une annonce pour les développeurs indiquant que les délais pour certaines exigences de l’App Store ont été prolongés jusqu’au 30 juin 2020.

Consignes de l’App Store

Apple prolonge la date limite du 30 avril au 30 juin pour ces articles:

Les applications pour iPhone ou iPad doivent être créées avec le SDK iOS 13 ou version ultérieure et utiliser un storyboard Xcode pour fournir l’écran de lancement de l’application.

Les applications iPhone doivent prendre en charge tous les écrans iPhone et toutes les applications iPad doivent prendre en charge tous les écrans iPad.

Les applications pour Apple Watch doivent être créées avec le SDK watchOS 6 ou version ultérieure.

Les applications qui authentifient ou configurent des comptes d’utilisateur doivent prendre en charge la connexion avec Apple si requis par la directive 4.8 des directives de révision de l’App Store.

Les applications de la catégorie Kids doivent être en totale conformité avec les directives 1.3 et 5.1.4. des directives d’examen de l’App Store.

Les applications utilisant HTML 5 doivent être en totale conformité avec les lignes directrices 4,7, 4, 5 et 6 des directives de révision de l’App Store.

Lectures complémentaires

[A Bug Existing Since iOS 13.3.1 Interferes With VPNs Encrypting Traffic]

[How to Block Unwanted Text Messages on Your Mac (and iPhone/iPad)]

Tags: App Store, Développeurs

en relation

Les vidéos de l’observateur Mac