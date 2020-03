Apple promet un don substantiel de fournitures médicales aux premiers intervenants et au personnel médical italiens

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé aujourd’hui sur Twitter qu’Apple fait un don substantiel qui comprend des fournitures médicales à la Protezione Civile en Italie, avec des fonds destinés à aider les premiers intervenants, le personnel médical et les bénévoles travaillant à lutter contre la propagation du coronavirus dans le pays .

La semaine dernière, Apple a déclaré qu’elle avait fait plusieurs dons à la réponse mondiale COVID-19 pour aider à traiter les malades et à atténuer les impacts économiques et communautaires de la pandémie. Jusqu’à présent, Apple a fait don de 15 millions de dollars dans le monde.

La société jumelle également tous les dons des employés deux à un pour soutenir les efforts de réponse de COVID-19 aux niveaux local, national et international.

Il n’a jamais été aussi important de se soutenir mutuellement. Nous faisons un don substantiel, y compris des fournitures médicales, à la Protezione Civile en Italie, pour aider les premiers intervenants héroïques, le personnel médical et les bénévoles qui travaillent sans relâche pour protéger et sauver des vies. Vicini all’🇮🇹 ❤️

– imTim Cook‌ (@tim_cook) 19 mars 2020

Hier, dans un tweet, Cook a également déclaré qu’Apple soutenait Silicon Valley Strong, une nouvelle initiative de la Bay Area pour aider les personnes touchées par l’épidémie de coronavirus. Les fonds donnés sont utilisés pour aider les personnes âgées, les enfants défavorisés et les personnes aux prises avec l’insécurité alimentaire.

Dans une annonce envoyée la semaine dernière, Cook a déclaré qu’Apple était redevable aux premiers intervenants, médecins, chercheurs, experts en santé publique et fonctionnaires travaillant dans le monde entier pour arrêter la propagation du virus.

On ne peut se méprendre sur le défi de ce moment. Toute la famille Apple est redevable aux héroïques premiers intervenants, médecins, infirmières, chercheurs, experts en santé publique et fonctionnaires du monde entier qui ont donné chaque once de leur esprit pour aider le monde à vivre ce moment. Nous ne savons pas encore avec certitude quand le plus grand risque sera derrière nous.

Et pourtant, j’ai été inspiré par l’humanité et la détermination que j’ai vues de tous les coins de notre communauté mondiale. Comme l’a dit le président Lincoln à une époque de grande adversité: “L’occasion est pleine de difficultés, et nous devons saisir l’occasion. Comme notre cas est nouveau, nous devons donc penser à nouveau et agir à nouveau.”

C’est toujours ainsi qu’Apple a choisi de relever de grands défis. Et c’est ainsi que nous nous lèverons pour rencontrer celui-ci aussi.

À l’heure actuelle, Apple a fermé tous ses magasins dans le monde en dehors de la Grande Chine, où l’infection semble avoir diminué pour la plupart. Les employés d’Apple capables de le faire travaillent à domicile et ceux qui ne le peuvent pas reçoivent toujours leur salaire d’Apple.

