Apple propose 30 activités créatives pour les enfants pour rester engagé à la maison

Alors que de plus en plus d’élèves restent à la maison en raison des fermetures d’écoles, de nombreux parents doivent jongler entre le travail à domicile et l’engagement de leurs enfants. Afin de donner aux parents quelques idées, l’équipe Apple Education a organisé «30 activités créatives pour les enfants».

Tim Cook a tweeté les activités de l’équipe Apple Education en déclarant que “nous savons que les parents jonglent beaucoup en cette période difficile. L’équipe éducative d’Apple a des façons amusantes de garder les enfants partout dans la création.”

Nous savons que les parents jonglent beaucoup en cette période difficile. L’équipe éducative d’Apple a des moyens amusants de garder les enfants partout dans la création. #CreativityForKids https://t.co/hWIrWeSqGG

– Tim Cook (@tim_cook) 9 avril 2020

Le programme est un simple document PDF que les parents peuvent imprimer et utiliser pour s’amuser avec leurs enfants. Les activités sont principalement basées sur le fait d’avoir un iPad à portée de main, mais l’équipe dit que vous pouvez également utiliser un iPhone.

“Explorez 30 activités amusantes, constructives et créatives à faire avec les fonctionnalités intégrées de l’iPad (vous pouvez également utiliser un iPhone). Conçues pour les enfants des niveaux PK – 2, ces activités peuvent facilement être adaptées à toute la famille.”

Chaque activité détaille l’idée ainsi que la façon de commencer. Par exemple, l’activité «Personnifier quelque chose» encourage les enfants et les parents à «prendre une photo d’un objet du quotidien à la maison ou à l’extérieur, et à dessiner dessus en utilisant le balisage pour le transformer en personnage».

Vous pouvez consulter toutes les «30 activités créatives pour les enfants» sur le site Web d’Apple Education.

