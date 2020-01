Apple propose aux développeurs la troisième version bêta d’iOS 13.3.1 et d’iPadOS 13.3.1 [Update: Public Beta Available]

Apple a semé aujourd’hui les troisièmes bêtas des prochaines mises à jour iOS et iPadOS 13.3.1 pour les développeurs, une semaine après l’ensemencement du deuxième bêta et plus d’un mois après la sortie d’iOS 13.3 avec des limites de communication pour le temps d’écran.

iOS et ‌iPadOS‌ 13.3.1 peuvent être téléchargés à partir du centre des développeurs Apple ou par liaison radio une fois que le profil de développeur approprié a été installé.

iOS 13.3.1 comprend une bascule «Réseau et sans fil» qui désactive la puce U1 Ultra Wideband dans les derniers iPhones. La fonctionnalité, située dans la section Confidentialité> Services de localisation de l’application Paramètres, désactive la localisation pour Bluetooth, Wi-Fi et Ultra Wideband.

Apple a ajouté cette bascule de localisation après avoir découvert que les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max continuent de suivre la localisation des utilisateurs même lorsque les options des services de localisation sont désactivées. En effet, il existe des exigences réglementaires internationales qui exigent que la puce U1 soit désactivée à certains endroits.

La nouvelle bascule garantit que le suivi de localisation est désactivé pour la puce U1 à tout moment. Apple a également ajouté un nouveau bouton “Jouer à nouveau” lors de la relecture de contenu que vous avez déjà regardé dans l’application TV.

Parallèlement à ces fonctionnalités, la mise à jour iOS 13.3.1 comprend également probablement des corrections de bogues pour les problèmes qui ne peuvent pas être résolus dans la mise à jour iOS 13.3. Plus précisément, cela pourrait résoudre certains problèmes liés aux limites de communication, en corrigeant une solution de contournement avec l’application Contacts qui permettait aux enfants d’envoyer des SMS à quelqu’un qui les avait contactés à partir d’un numéro inconnu.

