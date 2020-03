Apple propose des collections organisées d’émissions de télévision, de podcasts, de livres, de films et bien plus destinés aux familles

Aux États-Unis et dans d’autres pays, les adultes et les enfants sont coincés dans leurs maisons pour le travail, l’école et plus encore au milieu de la pandémie en cours.Apple propose donc une collection de contenu organisé dans toutes ses applications destinées aux familles.

Dans l’application Apple TV, Apple a un onglet Kids disponible qui trie les émissions de télévision et le contenu par âge, et il y a un certain nombre d’émissions pour enfants sur leApple TV‌ +, y compris “Snoopy in Space”, “Helpsters” et “Ghostwriter”.

Dans Apple Music, les conservateurs ont rassemblé un certain nombre de listes de lecture et de stations de radio destinées aux enfants et aux familles, répertoriées ci-dessous.

Apple Podcasts propose un certain nombre de podcasts conçus pour les enfants, tels que «Get Smart, Stay Smart» et «Stories and Adventures».

Comme Apple l’a annoncé plus tôt ce mois-ci, l’application Apple Books propose également un certain nombre de livres et de livres audio gratuits destinés aux enfants, notamment “Winnie l’ourson”, “Le jardin secret”, “Sesame Street Classics”, et plus encore.

L’App Store propose également de nombreuses applications qui offrent du contenu gratuit qui peut divertir les enfants.

Kinedu – Une application de développement pour bébé gratuite jusqu’au 15 avril.

Épique! – Propose plus de 35 000 ebooks, livres audio, vidéos et plus encore pour les enfants de 12 ans et moins. Gratuit jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Kahoot! – L’application d’apprentissage et de trivia Kahoot propose sa version premium gratuitement. Il permet aux utilisateurs de créer des quiz pratiques pour apprendre de nouveaux contenus.

Espace de tête – L’application de méditation Headspace offre un accès gratuit à tous les enseignants de la maternelle à la 12e année, aux administrateurs scolaires et au personnel de soutien aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Une sélection de contenus intitulée “Weathering the Storm” est également disponible.

GoNoodle – Une application de fitness pour les enfants, GoNoodle propose du contenu sans publicité.

Cosmic Kids – Cosmic Kids est une application gratuite proposant des routines de yoga pour les enfants.

Académie Khan – Une application gratuite qui propose des cours de mathématiques, de sciences, d’histoire, d’économie et bien plus encore.

Quizlet – Permet aux étudiants d’étudier et de mettre en pratique ce qu’ils apprennent avec des flashcards à créer soi-même.

Tous les contenus énumérés ci-dessus peuvent être trouvés dans les applications Apple Store, Musique, Livres, Podcasts et TV.

