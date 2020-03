Apple propose des essais gratuits de 90 jours pour Final Cut Pro X et Logic Pro X

Apple propose de nouvelles options d’essai gratuit pour Final Cut Pro X et Logic Pro X, son logiciel de montage vidéo et audio conçu pour les projets professionnels, donnant aux clients 90 jours pour les essayer avant un achat.

Les nouvelles options d’essai plus longues seront avantageuses pour ceux qui travaillent à domicile, y compris les étudiants qui ne sont plus en mesure de travailler dans un environnement de classe, et ceux qui cherchent à essayer d’apprendre une nouvelle compétence. Les options d’essai gratuit de 90 jours sont disponibles pour tous les clients du monde entier.

Avant maintenant, Final Cut Pro X avait un essai gratuit de 30 jours, tandis que Logic Pro X n’avait aucune option d’essai gratuit du tout, donc ce sera un changement bienvenu pour tous ceux qui ont voulu essayer Logic Pro X avant de faire un achat . La période de prolongation de 90 jours sera disponible pour une durée limitée, revenant à 30 jours à l’avenir. Les options d’essai gratuit sont disponibles pour les nouveaux clients et ceux qui ont déjà téléchargé l’essai gratuit de 30 jours de Final Cut Pro X.

L’essai gratuit de 90 jours pour Final Cut Pro X est disponible dès maintenant, tandis que l’essai gratuit pour Logic Pro X sera disponible dans quelques jours. Les options d’essai gratuites peuvent être téléchargées à partir des sites Web dédiés d’Apple pour Final Cut Pro X et Logic Pro X.

