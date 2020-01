Apple propose des réparations d’appareils sur site dans certaines villes grâce aux services Go Tech

Apple propose désormais une option de réparation sur site pour les clients de certaines villes qui ont besoin de résoudre leurs problèmes avec leurs appareils Apple, mais ne peuvent pas visiter un atelier de réparation ou Apple Store.

Les options de réparation sur site sont disponibles via les services Go Tech du fournisseur de services agréé Apple, qui promet de réparer votre appareil «à la maison ou au bureau».

Lorsque vous visitez le site d’assistance d’Apple pour lancer une réparation d’appareil, il est maintenant fait mention d’une option sur site lors de la planification d’une réparation. “Recherchez un fournisseur de services agréé Apple ou Genius Bar. Dans certains pays, un service sur site peut être disponible.”

Les réparations sur site de Go Tech Services semblent être disponibles à San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Houston et Dallas. Lorsque vous choisissez une option de réparation dans l’une de ces villes, Go Tech Services peut être sélectionné comme l’un des prestataires de réparation.

Go Tech Services est répertorié comme la meilleure option dans les villes où il est disponible, et le sélectionner avertit que des frais de visite sur site peuvent être facturés en plus des frais de réparation standard du fournisseur. Le site d’assistance d’Apple n’inclut pas de détails supplémentaires sur les frais, et en cliquant sur l’option «Réserver via ce fournisseur» redirige les utilisateurs vers le site Web de Go Tech Services, où un rendez-vous peut être planifié.

Sur le site, les utilisateurs sont invités à sélectionner une date et une heure pour une réparation, mais cette partie du processus de réservation ne comprend pas non plus d’informations sur les frais. À San Francisco, il n’y a pas de rendez-vous le jour même, le premier rendez-vous étant disponible lundi.

Apple propose des réparations sur site à ses clients professionnels, mais jusqu’à présent, il n’y a jamais eu une option de réparation similaire pour les consommateurs réguliers. Go Tech Services est un fournisseur de services agréé Apple, donc les réparations ne viennent pas directement d’Apple, mais cela revient à visiter un AASP similaire comme Mobile Kangaroo ou Best Buy.

On ne sait pas dans quelle mesure les problèmes peuvent être résolus par le fournisseur de services sur site. Nous avons pu choisir Go Tech Services pour un écran iPhone fissuré, mais pas pour un remplacement de batterie.

Go Tech Services semble fonctionner exclusivement via Apple, car la visite du site Web de la société redirige vers un avis indiquant que les réparations doivent être lancées via le site d’assistance d’Apple.

