Apple propose des réparations gratuites sur iPad Air 3 pour résoudre un problème d’écran vide – .

Apple confirme que certains modèles d’iPad Air 3 ont un problème qui fait scintiller ou clignoter l’écran, puis s’éteindre définitivement.

Apple propose un programme de service iPad Air 3 gratuit à tous les propriétaires d’iPad concernés.

Vous avez deux ans à compter du jour où vous avez acheté votre iPad pour profiter du programme.

Mon expérience personnelle avec la gamme iPad d’Apple a été positive. Je possède un iPad Air de 2e génération depuis 2015, et il fonctionne toujours aussi bien aujourd’hui que lorsque je l’ai acheté, même s’il existe un nombre croissant d’applications iOS qui ne sont plus compatibles avec celui-ci. Malheureusement, tous les propriétaires d’iPad ne peuvent pas en dire autant, car Apple a récemment annoncé un programme pour résoudre un problème avec les modèles d’iPad Air de 3e génération qui provoque la disparition permanente des écrans.

Sur la page dédiée au programme de service, Apple explique que les modèles concernés par le problème ont été fabriqués entre mars et octobre 2019. Si vous possédez un iPad Air 3 et avez rencontré le problème d’écran vierge, vous êtes probablement éligible pour une réparation, et cela ne vous coûtera pas un sou, comme Apple le dit sur son site:

Apple a déterminé que, dans certaines circonstances, l’écran d’un nombre limité d’appareils iPad Air (3e génération) peut devenir vierge de façon permanente. Un bref scintillement ou flash peut apparaître avant que l’écran ne s’éteigne.

Les appareils concernés ont été fabriqués entre mars 2019 et octobre 2019. Apple ou un fournisseur de services agréé Apple assurera gratuitement la maintenance des appareils éligibles.

Remarque: aucun autre modèle d’iPad ne fait partie de ce programme.

Pour commencer le processus, vous avez quelques options: vous pouvez trouver un fournisseur de services Apple agréé dans votre région en entrant les informations pertinentes sur cette page, vous pouvez prendre rendez-vous dans un Apple Store, ou vous pouvez contacter le support Apple pour organiser l’envoi de votre iPad pour réparation.

Apple recommande à toute personne qui souhaite profiter du programme de service gratuit de sauvegarder son iPad sur iCloud si possible avant de se rendre au magasin ou de l’expédier. Il convient également de noter que s’il y a des dommages à l’iPad qui rendent plus difficile l’achèvement de la réparation, comme un écran fissuré, il devra être résolu au préalable et peut entraîner un coût associé.

Enfin, alors que le programme vient de démarrer ces derniers jours, il ne couvrira que les modèles iPad Air de 3e génération concernés pendant deux ans après la première vente au détail de l’appareil. Le modèle de 3e génération a été mis en vente en mars dernier, donc si vous en avez acheté un le jour du lancement, il ne vous restera peut-être qu’un an pour réparer votre tablette, alors ne tardez pas. Oh, et la couverture de garantie standard de l’iPad Air 3 n’a pas changé en raison de ce programme, donc elle est toujours en place quand elle est en place.

