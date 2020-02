Apple propose désormais la réparation d’appareils sur site dans 6 villes américaines

Apple propose désormais des réparations d’appareils sur site aux clients de six villes américaines.

Comme indiqué par MacRumors, le service est désormais disponible à San Francisco, LA, NYC, Chicago, Houston et Dallas.

Outre les options de réparation standard, la prise de rendez-vous ou l’envoi de votre appareil pour réparation, les clients peuvent désormais réserver pour qu’un réparateur agréé Apple répare leur appareil à domicile ou au bureau.

Le service entraînera des frais supplémentaires en plus du coût de réparation standard du fournisseur, et lorsque vous cliquez sur le lien “ Réserver via ce fournisseur ”, il vous amène sur le site de la partie offrant des services. Go Tech Services semble être le meilleur fournisseur dans chacune des villes où le nouveau service est disponible.

Jusqu’à présent, Apple ne proposait des services sur site qu’à ses clients d’entreprise, et bien que la nouvelle fonctionnalité soit fournie par un ASP et non par Apple lui-même, ce sera toujours une amélioration bienvenue pour ceux qui ne peuvent pas accéder facilement à un Apple Store ou à un ASP, ou n’ont tout simplement pas le temps de voyager pour de tels rendez-vous.

Diffusion en direct du Super Bowl 2020: Comment regarder le gros match gratuitement

Si vous visitez directement le site Web de Go Tech Services, vous obtenez le message suivant:

Pour demander notre service, vous devez être arrivé sur le site Web d’assistance Apple. Soit vous n’êtes pas arrivé ici directement d’Apple, soit une erreur s’est produite lors du traitement de votre demande.

Cela semble suggérer que les services Go Tech fonctionnent exclusivement via Apple, car vous ne pouvez pas réserver une réparation avec eux sans avoir d’abord été envoyé depuis le site Web d’Apple.

Comme mentionné, cela n’est disponible que dans six villes sélectionnées, rien n’indique pour le moment si Apple prévoit de déployer ce service ailleurs.

Pour réserver une réparation sur site, rendez-vous simplement sur la page d’assistance d’Apple.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.