Apple propose gratuitement un certain nombre de livres et de livres audio

Afin de garder les enfants et les adultes occupés pendant que beaucoup d’entre nous restent à la maison pendant un certain temps, Apple vient de lancer une nouvelle collection de livres et de livres audio gratuits via l’application Apple Books.

La collection dit qu’elle contient “des livres gratuits pour tout le monde, des enfants aux adultes”. Certains des titres gratuits comprennent une collection de livres de Sesame Street, les propres livres d’Apple de son programme “Tout le monde peut créer”, des livres d’images inspirés du documentaire “The Elephant Queen”, ainsi que des meurtres-mystères, romances et lectures- le long du livre. La société a également réalisé une tonne de premiers livres qui font également partie d’une série gratuitement.

Il existe également un certain nombre de livres audio mis gratuitement à disposition. Certains des titres incluent “Pride and Prejudice”, “The Wonderful Wizard of Oz”, “The Secret Garden”, “The Time Machine” et “Winnie the Pooh”. Il existe un certain nombre d’autres livres audio pour enfants et adultes.

Vous pouvez également parcourir la collection par genre, donc que vous soyez un fan de mystères et de thrillers, de romance, de science-fiction, de fantasy ou même de romans graphiques, vous pourrez trouver des titres gratuits à votre disposition.

Vous pouvez trouver la collection Apple de livres et de livres audio gratuits dans la section Librairie de l’application Apple Books sur iPhone, iPad, iPod Touch et Mac.