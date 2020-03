Apple propose une période de retour prolongée en raison de fermetures de magasins et acceptera les retours deux semaines après la réouverture des magasins

Un nouveau MacBook Air possible dès la semaine prochaine

En mars dernier, MacRumors a reçu un conseil anonyme affirmant qu’Apple annoncerait de nouveaux modèles d’iPad, d’iMac et d’iPod avec trois jours consécutifs de communiqués de presse la semaine suivante, et que les informations se sont avérées exactes aux deux tiers avec les nouveaux modèles iPad Air et iPad mini annoncé le lundi 18 mars et une actualisation de l’iMac le mardi 19 mars.

Apple a annoncé un nouveau produit mercredi, mais il s’agissait de nouveaux AirPod, pas d’un nouvel iPod. Étant donné que les deux produits ont “Pod” dans leur nom, il y avait peut-être une certaine confusion, mais il est clair que le pronostiqueur était relativement informé.

Maintenant, le même pronostiqueur anonyme a informé MacRumors qu’Apple prévoit d’annoncer de nouveaux modèles de MacBook Air la semaine prochaine. Nous n’avons pas encore confirmé cette information, mais étant donné que le pronostiqueur a désormais un historique établi, nous avons choisi de partager cette rumeur. Le pronostiqueur n’a pas fourni d’autres détails pour le moment.

Il y a quelques jours, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple prévoyait de lancer des modèles MacBook Air et MacBook Pro mis à jour avec des claviers à ciseaux au deuxième trimestre 2020, sur les traces du MacBook Pro 16 pouces. Bien que le deuxième trimestre ne commence qu’en avril, une annonce la semaine prochaine ne serait que quelques semaines plus tôt. Apple a annoncé des produits nouveaux ou actualisés en mars au cours des cinq dernières années consécutives, il y a donc priorité. En termes de couverture de toutes les bases, cependant, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que le pronostiqueur ait reçu des informations erronées.

Le MacBook Air actuel et le MacBook Pro 13 pouces sont toujours équipés de claviers papillon qui peuvent souffrir de problèmes

.