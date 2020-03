Apple publie de nouvelles vidéos pour aider les enseignants à enseigner aux élèves à domicile

Apple a publié une poignée de nouvelles vidéos pour aider les enseignants à rester productifs et à fournir du matériel d’apprentissage à leurs élèves à une époque où beaucoup ont dû s’adapter à l’enseignement à distance. Les nouvelles vidéos montrent aux enseignants comment utiliser l’iPad, Keynote et Clips pour offrir des expériences éducatives et des réunions productives aux étudiants et collègues.

La vidéo «Préparer les ressources pour l’apprentissage à distance» aidera les enseignants à utiliser leur iPad comme outil pour enseigner aux élèves qui restent à la maison en ce moment. La vidéo aide à éduquer les écoles sur les ressources disponibles sur iPad comme les applications qui prennent en charge le style d’apprentissage ainsi que certaines des fonctionnalités spécifiques à l’iPad qui aideront les enseignants à rester sur la bonne voie.

“Cette vidéo aidera les enseignants à apprendre à se mettre en route pour l’apprentissage à distance avec l’iPad. Nous explorerons les moyens d’accéder aux ressources de l’école et de trouver des applications qui prennent en charge l’apprentissage à distance. Les conseils incluront l’utilisation des fonctionnalités intégrées de l’iPad pour numériser des documents et rester organisé, en utilisant le balisage pour annoter le matériel pédagogique et le travail des élèves, la configuration des mémos vocaux, etc. “

La vidéo “Créer et partager des présentations et des démos” aide les enseignants à créer des démos et des vidéos pédagogiques pour les étudiants ainsi que des présentations pour leurs collègues pour tous ceux qui travaillent à distance en ce moment.

“La présentation d’informations de manière convaincante est encore plus importante lorsque vous ne pouvez pas être en face à face avec vos élèves. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser les fonctionnalités intégrées de l’iPad pour créer des démos et des vidéos pédagogiques et partagez-les avec vos collègues et vos élèves. À l’aide de Keynote ou de tout autre outil de présentation, vous apprendrez à enregistrer du contenu et à créer des démos sur iPad à utiliser avec vos élèves. “

Apple prévoit également de publier une autre vidéo intitulée “Créer des vidéos engageantes avec des clips”. La vidéo montrera aux enseignants comment utiliser l’application Clips pour créer des vidéos pédagogiques ou demander aux élèves de soumettre des vidéos avec ce qu’ils ont appris.

“Clips est une application gratuite qui permet aux éducateurs et aux élèves de créer et de partager facilement des vidéos amusantes et engageantes. Nous allons vous montrer comment les éducateurs peuvent utiliser Clips pour créer des vidéos pédagogiques pour explorer de nouvelles compétences et idées – et comment les élèves peuvent créer des vidéos pour partager ce que ils ont appris. “

Vous pouvez consulter toutes les vidéos sur le site Web Apple Learning Education Series.