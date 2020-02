Apple publie des livres blancs sur Mac Pro, Pro Display XDR

Apple a publié deux livres blancs qui couvrent le Mac Pro et le Pro Display XDR. Chaque article donne un aperçu des caractéristiques et du matériel des produits.

Papiers blanc

Vous pouvez télécharger la Présentation de la technologie Mac Pro ici et la Présentation de la technologie Pro Display XDR ici. Les deux sont des PDF.

Extrait du papier Mac Pro:

Mac Pro est conçu pour les pros qui ont besoin de performances CPU optimales. Du rendu de production à la lecture de centaines d’instruments virtuels en passant par la simulation d’une application iOS sur plusieurs appareils à la fois, il est extrêmement capable. Au cœur du système se trouve un processeur Intel Xeon avec jusqu’à 28 cœurs, le plus grand jamais sur un Mac. Mac Pro offre des performances de processeur jusqu’à 6,5 fois plus rapides2 que le précédent Mac Pro 12 cœurs haut de gamme.

Extrait du papier Pro Display XDR:

Présentant des technologies d’affichage innovantes, Pro Display XDR établit une nouvelle norme de l’industrie pour une imagerie de qualité de référence incroyable: 1 000 nits de luminosité en plein écran soutenue, 1 600 nits de crête 1 et un rapport de contraste de 1 000 000: 1 à une résolution de 6 K, à une fraction de la taille, poids et prix des moniteurs de référence traditionnels. Cela permet à tous les professionnels tout au long du flux de travail de visualiser, créer, modifier, colorier, animer, etc., avec la qualité d’image réaliste d’un affichage de référence.

