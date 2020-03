Apple publie la mise à jour 13.4 pour iOS et iPadOS

Apple vient de publier la dernière mise à jour de ses systèmes d’exploitation: 13.4. Il comprend un système repensé pour prendre en charge les souris et les trackpads, les modifications dans les fichiers, etc.

Grandes fonctionnalités

Voici quelques-unes des plus grandes fonctionnalités:

La nouvelle conception du curseur met en évidence les icônes d’application et d’autres éléments de l’interface utilisateur.

Prise en charge du clavier magique pour iPad sur iPad Pro 12,9 pouces (3e génération ou ultérieure) et iPad Pro 11 pouces (1re génération ou ultérieure)

Magic Mouse, Magic Mouse 2, Magic Trackpad, Magic Trackpad 2 et prise en charge de souris Bluetooth et USB tierces

Partage de dossier iCloud Drive depuis l’application Fichiers

Mail: contrôles toujours visibles pour supprimer, déplacer, répondre ou composer un message en mode conversation

AR Quick Look prend en charge la lecture audio dans les fichiers USDZ

La prise en charge de l’achat universel permet d’utiliser l’achat unique d’une application participante sur iPhone, iPod touch, iPad, Mac et Apple TV

Neuf nouveaux autocollants Memoji, y compris Visage souriant avec coeurs, Mains pressées ensemble et Visage de fête

Comme toujours, vous pouvez télécharger la dernière mise à jour en allant sur Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel.

Lectures complémentaires

[Universal App Purchases Roll Out For Apple’s Platforms Today]

[iOS, iPadOS 13.4 Arrives on March 24 With Trackpad Support]

Tags: iOS 13.4, mise à jour iOS, iPadOS 13.4

en relation

Les vidéos de l’observateur Mac