Apple publie la mise à jour Xcode 11.3.1 pour les développeurs

Apple vient de publier Xcode 11.3.1 pour les développeurs – l’outil utilisé pour créer des applications iOS, macOS, watchOS et tvOS. La mise à jour de cette semaine présente des améliorations générales et des corrections de bogues, y compris des améliorations pour la compilation de fichiers Swift.

Selon Apple, Xcode 11.3.1 résout un bogue dans le canevas du storyboard qui pourrait entraîner le blocage de Xcode et résout un problème qui entraînerait l’expiration du délai de Xcode en attendant que Simulator.app soit prêt lorsque plusieurs copies de Xcode sont installées. Certains développeurs ont également remarqué que la mise à jour promet de réduire le temps de compilation des projets avec plusieurs fichiers Swift.

Bien qu’Apple n’ait rien mentionné, la mise à jour Xcode peut également être liée à la prochaine version d’iOS 13.3.1, qui est en version bêta depuis décembre. L’un des bogues les plus notables corrigés dans iOS 13.3.1 est lié aux problèmes de temps d’écran, en plus de certains autres correctifs et améliorations des performances.

Les développeurs peuvent télécharger la dernière version de Xcode sur le Mac App Store. Il nécessite un Mac exécutant macOS Mojave 10.14.4 ou version ultérieure.

Vous pouvez lire les notes de version complètes ici.

