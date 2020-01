Apple publie un nouveau rapport sur la transparence détaillant les demandes de données du gouvernement et les suppressions de l’App Store

Au milieu de sa bataille de chiffrement en cours avec le FBI, Apple a publié son dernier rapport de transparence semestriel. Ce rapport révèle combien de demandes de données utilisateur ont été faites par les gouvernements du monde entier, et combien d’Apple pourrait s’y conformer.

Ces données couvrent le 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. Apple est tenu par les règles du ministère de la Justice de retarder la publication de ces chiffres de six mois, comme l’a noté Zack Whittaker de TechCrunch.

Au cours de cette période, Apple a déclaré que les gouvernements avaient effectué 31 778 demandes d’appareils, soit environ 500 de plus qu’au premier semestre 2018. Ces demandes couvraient un total de plus de 195 000 appareils, et Apple a déclaré pouvoir fournir des données dans 82% des cas. ces instances. Sur une base par pays, l’Allemagne a fait le plus de demandes d’appareils avec un peu plus de 13 500. Les États-Unis ont présenté 4 796 demandes.

Quel type de données cela incluait-il? Apple affirme que les organismes d’application de la loi recherchent des données sur les clients associés à quels appareils, souvent liés aux enquêtes sur les appareils perdus et volés, ainsi qu’aux enquêtes sur les fraudes. «Les demandes basées sur les appareils recherchent généralement les détails des clients associés aux appareils ou aux connexions d’appareils aux services Apple», explique Apple.

En plus des demandes d’informations sur les appareils, les gouvernements demandent également des données pour les comptes iCloud et iTunes. Au cours de cette période de six mois, Apple indique avoir reçu 6 480 demandes pour ce type d’informations. Apple a pu répondre à 85% de ces demandes. Les États-Unis ont ouvert la voie avec 3 619.

Voici la description d’Apple de ces types de demandes de compte:

“Des exemples de telles demandes sont lorsque des organismes chargés de l’application des lois travaillent sur des cas où ils soupçonnent qu’un compte a pu être utilisé illégalement ou en violation des conditions d’utilisation d’Apple. Les demandes basées sur un compte recherchent généralement des détails sur les comptes iTunes ou iCloud des clients, comme un nom et une adresse; et dans certains cas, le contenu iCloud des clients, comme les photos stockées, les e-mails, les sauvegardes d’appareils iOS, les contacts ou les calendriers. “

Apple fournit également des données sur les demandes liées à la sécurité nationale formulées par les États-Unis en vertu de la Loi sur la surveillance du renseignement étranger (FISA). Pour des raisons de sécurité, il ne signale qu’une plage pour ce type de données. Apple indique avoir reçu entre 0 et 499 demandes FISA au cours de cette période pour des données autres que du contenu relatives aux informations transactionnelles et relatives aux abonnés.

Apple indique également avoir reçu entre 0 et 499 demandes de contenu pour des données telles que des photos, des e-mails, des sauvegardes d’appareils iOS, des contacts ou des calendriers.

Enfin, comme le note Whittaker, un nombre record d’utilisateurs et de comptes ont été affectés par les demandes FISA. Un nombre record de lettres de sécurité nationale ont également été émises par le FBI au cours de cette période. Ces lettres sont émises sans surveillance des tribunaux.

Lettres de sécurité nationale: le Federal Bureau of Investigation a émis des demandes de non-contenu dans les enquêtes de sécurité nationale. Les données autres que le contenu sont des données telles que les données d’abonné. Apple ne produit pas d’informations transactionnelles et de journaux de connexion en réponse aux lettres de sécurité nationale.

Quant à l’App Store, Apple dit avoir reçu au total 70 demandes de retrait d’App Store au cours de cette période pour «violations légales». La majorité de ces demandes provenaient de Chine, où le gouvernement a fait 56 demandes. Il y a également eu un total de 25 demandes de retrait de l’App Store pour «violations de politique de plate-forme», encore une fois avec la Chine en tête avec 22 demandes.

Vous pouvez lire le rapport de transparence complet d’Apple sur son site Web ici.

