Apple Q1 2020: l’iPhone alimente l’écosystème

L’iPhone 11 va être tellement ennuyeux. Tellement itératif. Un vrai bâilleur. Une déception. Vous n’en avez pas besoin. Totalement. Complètement. Doit sauter. Vignette du tableau de bord emoji Facepalm.

Ce n’était pas un récit inhabituel l’année dernière lorsque les rumeurs de l’iPhone 11 ont commencé à faire le tour. Enfer, même une fois qu’il a été annoncé.

Maintenant, seulement quatre mois plus tard, Apple a publié ses résultats financiers du premier trimestre de 2020 et, eh bien…

OK Doomers.

Apple Q1 2020

Maintenant, vous savez tous combien je n’aime pas dire que je leur ai dit. Les désinformateurs. Pas ceux qui se trompent. Nous avons tous parfois tort. Nous apprenons que nous grandissons. Non. Les délibérés. Ceux qui le font exprès pour manipuler les marchés ou simplement manipuler leur public.

Parce qu’ils causent de réels dégâts. Pas pour Apple. Apple est énorme. Apple peut le monter. Mais aux gens et aux publics qui leur font confiance, puis qui manquent, se font défoncer et perdent. Parce qu’il y a un coût réel. Il y a toujours un coût réel. Des prises chaudes, elles brûlent.

C’est pourquoi j’ai fait un tas de vidéos sur précisément comment et pourquoi toutes ces informations erronées étaient si mal informées. Et je vais continuer à faire exactement cela et, quand les résultats arriveront, je vais aussi les analyser. Pour garder tout le monde honnête. Spécialement moi.

iPhone

Ainsi, le premier trimestre 2020, le premier grand trimestre de vacances d’Apple de la nouvelle décennie, et les revenus totaux de l’iPhone ont augmenté de 8% d’une année sur l’autre, ce qui, compte tenu de la maturité et de la saturation du marché du téléphone, montre qu’il y a encore de la place pour quelques petites poussées lorsque le produit et le positionner correctement.

Malheureusement, Apple ne signale plus les ventes unitaires, car cela n’aide plus Apple à les déclarer dans une industrie où peu ou pas d’autres fournisseurs l’ont jamais fait.

Et, de peur que vous ne pensiez que ce soit un iPhone commun et bon marché qui a fait tout ce travail, Tim Cook a dit que l’iPhone 11 était, en fait, le modèle le plus vendu chaque semaine du trimestre des vacances, avec l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max arrive juste derrière.

Les marges brutes globales sur les produits étaient de 34%, contre 38 ou 39% depuis la fin de l’ère de l’emploi jusqu’à bien plus récemment. Ce qui, oui, montre une fois de plus que même si les prix peuvent augmenter sous Tim Cook, c’est parce qu’Apple dépense plus pour fabriquer des appareils, pas seulement pour en faire plus. En fait, Apple facture maintenant moins et mange plus de la différence.

Apple a écouté, diront certains. Le marché voulait que l’iPhone soit à nouveau abordable. Et ils ont raison. Je pense que la baisse des prix de l’iPhone XR à 749 $ à l’iPhone 11 à 699 $ en était certainement une grande partie, surtout psychologiquement. Cela expliquerait le succès de l’iPhone 11. Mais qu’est-ce qui explique les iPhone 11 Pros? Vous voyez, je pense que ce que le marché voulait vraiment, c’était le respect.

L’erreur d’Apple n’était pas de vendre un iPhone à 999 $. Il vendait l’iPhone pour 999 $ et rendait l’iPhone 8, puis l’iPhone X moins cher, pire encore. Et personne n’aime ressentir cela à propos de quelque chose qu’il achète. Cela leur fait ressentir cette impression d’eux-mêmes.

J’ai fait une vidéo sur la nécessité de cela bien avant que cela ne se produise, mais c’était la vraie correction qu’Apple a faite. Remettre l’iPhone 11 – l’iPhone dans le bon endroit et positionner le 999 $ – le pro – comme une option premium par-dessus, tout le monde se sentait à nouveau bien.

Assez grand pour pousser l’iPhone 11 à de nouveaux records de revenus dans les Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique et même relancer une croissance solide en Chine.

Là où, malgré une guerre commerciale, et face à une concurrence incroyablement forte de fournisseurs locaux comme Huawei, l’iPhone a réussi à rebondir.

Ce qui, lorsque vous pensez qu’à la même époque l’année dernière, Apple et Tim Cook sortaient une lettre aux investisseurs révisant les bénéfices pour la deuxième fois seulement, principalement en raison de l’iPhone et de la Chine, montre une navigation assez sacrément remarquable sur un marché incroyablement complexe conditions d’une entreprise et PDG si clairement, donc toujours voués à l’échec.

Apple aurait également connu une croissance massive en Inde, un marché dans lequel il a lutté pendant des siècles. La raison? iPhone 11 et aussi iPhone XR. Oui, l’iPhone XR décevant.

Dans l’ensemble, il est presque impossible de croire que les principales publications commerciales n’ont pas encore pris la peine de corriger ce problème étrange dans leurs systèmes de correction automatique qui continue d’insérer les mots déclin, terne, signalant, décrochant, vacillant, s’affaissant, ralentissant, décroissant, pulvérisant , en baisse, des affaires préjudiciables avant le mot iPhone dans leur couverture, au cours des mois et des mois de toute faute professionnelle pour le journalisme là-bas ces jours-ci.

Maintenant, on pourrait penser qu’être si mal donc toujours motiverait tous les experts à faire une pause, à réévaluer pour grandir. Mais… nous voyons déjà la même chose avec l’iPhone 9 rumeur ce printemps et l’iPhone 12 attendu cet automne.

Non seulement qu’ils seront ennuyeux, parce que, bien sûr, ils le seront, mais parce que nous atteignons le sommet du téléphone et que nous n’avons tout simplement pas besoin de plus ou de mieux.

Mais il y a également quelques éléments importants à retenir.

Tout d’abord, contrairement à la plupart des experts technologiques, les vrais humains n’achètent tout simplement pas de nouveaux iPhones chaque année. Les utilisateurs de l’iPhone 11 ne venaient pas de l’iPhone XR ou XS. Ils venaient de l’iPhone 6 ou de l’iPhone 6s. Et, apparemment, profiter des programmes de reprise deux fois plus qu’auparavant.

Plus tard cette année, les utilisateurs de l’iPhone 12 ne proviendront pas de l’iPhone 11, mais de l’iPhone 6s et 7.

Et, chaque année, lorsque les gens procèdent à une mise à niveau, Apple veut qu’ils obtiennent le meilleur iPhone possible. Celui qui n’est pas seulement génial quand ils l’obtiennent, mais reste génial, capable d’obtenir des mises à jour logicielles et d’exécuter les dernières applications, jusqu’à ce que cela prenne du temps pour vouloir à nouveau mettre à niveau. Même si c’est l’iPhone 15. Qui, oui, devrait également être le meilleur iPhone possible qu’ils peuvent obtenir alors.

Il y a une tonne de travail à faire sur les logiciels et les services et les interfaces et les assistants vocaux, et tout cela, absolument.

Mais ce travail va avoir besoin, va dépendre, la même quantité de travail étant mise dans un matériel toujours meilleur. De meilleurs chipsets. De meilleures radios. Meilleure technologie de batterie. De meilleurs affichages. De meilleurs appareils plus faciles à transporter et à utiliser.

Tout va de pair, car les téléphones que nous avons maintenant, de minuscules miracles technologiques qu’ils sont, nous échouent encore à bien des égards, tant de jours, qu’ils doivent encore être poussés vers l’avant. Difficile.

Nous avons peut-être bien atteint le pic de l’expert, mais nous n’avons en aucun cas atteint le sommet de l’iPhone.

Ce qui nous amène à l’inquiétude égale et opposée qui refait surface récemment – que malgré toute sa perte, Apple est encore trop dépendant des revenus de l’iPhone.

C’est une variation sur le même thème. Vous ne gagnez pas assez d’argent avant de tout gagner, et vous en faites trop.

Écosystème

Apple a déclaré des revenus de services de 12,7 milliards, un nouveau record, mais une croissance de 17%, en légère baisse par rapport aux 18% du trimestre dernier. Alors que l’iPad et le Mac étaient en panne, en particulier l’iPad, qui est quelque chose que j’entrerai dans un avenir proche, les appareils portables étaient en hausse. Explosivement. 44%. Et c’est à la fois avec les AirPods Pro et l’Apple Watch Series 3 contraints tout au long du trimestre. En d’autres termes, Apple ne pouvait pas en faire assez pour répondre à la demande.

Deux produits qui ont été largement moqués et rejetés lorsqu’ils ont été annoncés et pendant des années par bon nombre des mêmes spécialistes de la technologie, par une entreprise qui n’aurait rien fait de notable au cours des dix dernières années, en particulier dans l’ère post-Steve Jobs.

La hausse des ventes d’iPhone et la baisse des ventes d’iPad et de Mac signifient que non-iPhone n’était pas en mesure d’égaler l’iPhone, mais pris ensemble, non-iPhone était toujours une entreprise meilleure que la plupart des autres au monde.

D’autant plus que l’iPhone alimente toujours autant d’autres entreprises d’Apple. Environ la moitié des clients iPad et Mac étaient nouveaux dans ces produits. Plus de 75% des clients Apple Watch étaient également nouveaux sur ce produit.

Les utilisateurs de Samsung ou d’autres téléphones Android continuent de passer à l’iPhone plus que l’inverse, et une fois qu’ils changent, ils commencent à acheter plus de produits et services d’Apple.

C’est un énorme défi, car il y a un nombre limité de personnes sur terre, et à mesure que la base de clients iPhone augmente, le nombre de ventes de mises à niveau va de plus en plus éclipser les ventes de nouveaux téléphones ou de commutateurs. Mais Apple semble y aller en faisant des appareils qui durent plus longtemps, qui peuvent être revendus ou transmis plus longtemps, et en développant cette plate-forme iPhone pour qu’elle soit aussi grande que possible.

Étant donné qu’Apple a annoncé que sa base installée d’appareils est maintenant supérieure à 1,5 milliard, apparemment plus que Microsoft à ce stade, avec près d’un milliard d’iPhones seuls, peut-être 2 milliards d’appareils au total au cours des 5 prochaines années, tous ces iPhones créent de la place pour une tonne de la croissance de l’écosystème, à la fois pour d’autres appareils et services en plus.

D’autant plus que nous passons de l’ère des écrans à une ère qui inclut également la voix ambiante et, le sujet préféré de Tim Cook récemment, la réalité augmentée.