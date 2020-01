Apple rappelle aux clients de racheter leur année gratuite d’Apple TV + à l’approche de la date limite de l’offre

Apple a commencé à envoyer des rappels de notification push aux utilisateurs qui sont éligibles pour bénéficier d’une année gratuite d’Apple TV +, mais qui ne l’ont pas encore fait.

La notification se lit comme suit: “Expirant bientôt: votre version gratuite d’Apple TV +”. Apple envoie également des alertes par e-mail dans la même veine.

Pour rappel des conditions de l’accord gratuit Apple TV +, les clients doivent activer l’essai gratuit d’un an dans les 3 mois suivant l’activation de leur appareil nouvellement acheté. Les achats d’appareils admissibles incluent tout iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch ou Mac acheté après le 10 septembre. Ainsi, un client qui achète un nouveau produit Apple aujourd’hui peut activer Apple TV + à tout moment entre maintenant et avril.

Si le produit a été acheté avant le 1er novembre, la fenêtre de trois mois commence à partir de cette date. Cela inclut les personnes qui ont acheté un iPhone 11 ou iPhone 11 Pro le premier jour, par exemple. Dans ce cas, la période de remboursement expire à la fin de ce mois, le 31 janvier. Cela signifie qu’Apple envoie ces alertes de rappel dans environ deux semaines.

Comme vous pouvez l’imaginer, Apple a vendu des dizaines de millions d’iPhones entre le 10 septembre et le 1er novembre, il y a donc beaucoup de gens dans ce premier compartiment avec la même date d’expiration de l’offre Apple TV + du 31 janvier.

N’oubliez pas que si vous activez l’offre gratuite pour l’année, vous vous inscrivez pour un abonnement à renouvellement automatique de 4,99 $ / mois à la fin de la période d’essai. Étant donné que l’annulation de l’abonnement annule également immédiatement l’essai gratuit, vous devez définir un rappel dans votre calendrier si vous ne souhaitez pas être facturé à la fin de l’année. Vous pouvez voir la date exacte de renouvellement de votre année gratuite Apple TV + en consultant vos abonnements Apple ID. Sur un iPhone ou un iPad, vous pouvez le trouver dans Paramètres -> [Your Name] -> Abonnements.

Contrairement à d’autres services de streaming, Apple n’a pas acheté de droits sur un catalogue de contenu en arrière. Au lieu de cela, Apple TV + ne propose que des originaux … ce qui signifie naturellement qu’ils commencent avec un nombre de titres beaucoup plus petit que leurs rivaux en streaming. Apple TV + propose actuellement onze séries télévisées originales et 2 films.

Cependant, la société investit des milliards dans la production de contenu et ajoute de nouveaux spectacles sur une base mensuelle. En ce moment, il y a six titres supplémentaires qui ont été officiellement annoncés avec des dates de sortie dans les deux prochains mois, et beaucoup d’autres en cours de préparation. Consultez notre guide des programmes Apple TV + pour plus d’informations.

Nous continuons d’entendre des informations selon lesquelles certaines personnes se voient offrir l’année gratuite même si elles n’ont pas acheté de nouveau produit Apple récemment. Cela conduit à une certaine confusion sur les médias sociaux quant à la légitimité des e-mails et des alertes, ou à une sorte d’arnaque. Pour autant que nous puissions en juger, tous les rapports de cette nature sont des erreurs comptables du côté d’Apple, et non rien de malveillant. Si vous voyez l’offre dans l’application Apple TV, allez-y et profitez-en si vous le pouvez.

