Apple rappelle aux développeurs les mises à jour des applications HTML5 et les modifications apportées aux catégories d’applications pour enfants

Apple a mis à jour aujourd’hui son site d’actualités pour les développeurs avec des détails sur deux changements à venir dont les développeurs devraient être conscients.

Apple a mis à jour en juin 2019 les directives de l’App Store pour clarifier que les applications qui contiennent ou exécutent du code non intégré au binaire (alias HTML5) ne peuvent pas donner accès à des jeux, des loteries ou des dons de bienfaisance en argent réel. Toutes les applications doivent se conformer à ces directives d’ici le 3 mars 2020.

Les lignes directrices de la revue ‌App Store‌ sont conçues pour aider les développeurs à créer des applications sécurisées, de haute qualité, fiables et respectueuses de la confidentialité des utilisateurs. Afin de garantir cela, nous avons toujours spécifié que toutes les applications doivent être des bundles autonomes. Cela signifie que les principales caractéristiques et fonctionnalités de l’application doivent être contenues dans le fichier binaire du logiciel, plutôt que rendues possibles en référant des utilisateurs en dehors de l’application approuvée – y compris via l’utilisation de HTML5. Les applications qui fournissent dynamiquement des fonctionnalités et des fonctionnalités de base avec la technologie Web comme HTML5 sont mieux livrées via Safari, plutôt que via la “ boutique d’applications ” organisée séparément.Apple a également apporté des modifications aux applications pour enfants, et ces applications ne sont pas autorisées à transmettre des informations personnellement identifiables ou des informations sur l’appareil à des tiers. Apple doit également exiger un portail parental pour se connecter à l’application.Lorsque les parents visitent la catégorie Enfants sur l’App Store, ils s’attendent à ce que les applications qu’ils trouvent conviennent aux enfants. C’est pourquoi les applications publiées sur l’App Store doivent protéger les données des enfants et ne fournir que du contenu adapté à l’âge. Les applications doivent également nécessiter un portail parental pour se connecter à l’application, demander des autorisations ou présenter des opportunités d’achat. Il est essentiel que les applications ne transmettent pas d’informations personnellement identifiables ou d’informations sur les appareils à des tiers, et que les publicités soient examinées par l’homme en fonction de leur âge afin d’être affichées.Les développeurs d’applications pour enfants doivent se conformer pleinement aux directives mises à jour d’ici le 3 mars. , 2020..