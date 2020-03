Apple rationalise la prise en charge du curseur de la souris dans iOS 14 et les nouveaux modèles de clavier intelligent iPad avec trackpad à venir

Selon un rapport de ., du code dans le prochain iOS 14 indique qu’Apple est sur le point de déployer un support riche à l’échelle du système pour les curseurs de souris. Auparavant dans iOS 13, il existe une compatibilité avec les souris externes, mais il n’est disponible que via les paramètres d’accessibilité. Le changement avec iOS 14 est que ce sera un support général. Le code iOS 14 fait également référence à deux nouveaux modèles de clavier intelligent qui comprendront un trackpad sous le clavier.

Les modifications apportées à la prise en charge du curseur de la souris la rapprocheront de l’expérience Mac, par exemple la disparition automatique du curseur après quelques secondes d’inactivité. Il réapparaîtrait lorsque la souris ou le trackpad détecte un mouvement.

Il y aurait également plusieurs pointeurs, en fonction de ce que le curseur survole (c’est-à-dire d’un pointeur de flèche standard à une main lors du survol des liens URL). Les API pour cela seraient bien transférées aux applications Catalyst Mac, car il n’y a actuellement aucune API pour changer l’apparence du curseur. Un autre grand changement serait la prise en charge d’un geste de type Mac, tel que le tapotement avec deux doigts pour faire un clic droit.

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

Avec tout ce support et de nouveaux gestes possibles, il n’est pas surprenant qu’Apple développe de nouveaux modèles de clavier intelligent dotés d’un trackpad standard de type portable. Pour en revenir au code iOS 14, il existe un paramètre pour «appuyer pour cliquer», ce qui laisse entendre que le pavé tactile du clavier intelligent va se déprimer lorsqu’il est pressé, et peut-être avoir un retour plus haptique.

Le code fait également référence à deux nouveaux modèles de clavier intelligent, ce serait donc un signe que ce nouvel accessoire sera disponible pour plusieurs modèles d’iPad.