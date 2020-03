Apple recherche un rédacteur / éditeur de cartes

Apple a annoncé un rédacteur / éditeur pour Maps plus tôt cette semaine. L’offre d’emploi supprimée depuis indique que l’entreprise cherche à mettre ses propres informations éditoriales dans l’outil de navigation.

Apporter du contenu éditorial aux cartes

La description de travail indique que l’entreprise «recherche quelqu’un pour aider à créer un contenu éditorial passionnant et engageant pour aider les utilisateurs de Maps à explorer leur monde, que ce soit localement ou lorsqu’ils planifient des vacances incroyables». Il semble alors qu’à l’avenir, Maps pourrait donner aux utilisateurs des notes sur votre position et peut-être fournir des suggestions sur la direction à suivre. Comme indiqué sur The Verge, un tel contenu serait probablement dans la veine des histoires des développeurs et d’autres informations fournies dans l’App Store.