Apple reçoit une amende de 1,1 milliard d’euros de la part de l’autorité française de la concurrence

Apple a reçu lundi une amende de 1,1 milliard d’euros (1,23 milliard de dollars) de la part de l’autorité française de la concurrence. Deux de ses grossistes français, Tech Data et Ingram Micro, ont également reçu respectivement des amendes de 76 millions d’euros et 63 millions d’euros (via Financial Times).

Apple frappe avec la plus grande amende individuelle par l’autorité française

L’amende était liée à de prétendues accusations de comportement anticoncurrentiel. Apple aurait des stocks limités de certains produits fournis à des revendeurs indépendants. L’objectif allégué était de maintenir le prix de ses produits à un niveau élevé. Le régulateur a déclaré que le comportement s’était produit entre 2005 et 2017.

Il s’agit de la plus grosse amende jamais infligée à une seule entreprise par l’Autorité de la concurrence. Le chien de garde a déclaré dans un communiqué:

Apple et ses deux grossistes ont convenu de ne pas se faire concurrence et d’empêcher les distributeurs de se faire concurrence, stérilisant ainsi le marché de gros des produits Apple.

Certains revendeurs favorisés

En outre, le régulateur a déclaré qu’Apple favorisait certains revendeurs par rapport aux autres, leur donnant plus de stock. Il a déclaré que «cela a affaibli certaines entreprises et, dans certains cas, comme celui du revendeur eBizcuss, a contribué [to] qu’ils quittent le marché. “

Le régulateur a ajouté:

Les revendeurs sont des entreprises indépendantes et doivent avoir la liberté de déterminer leur stratégie commerciale, comme les produits à vendre, la quantité et le fournisseur à choisir.

Apple s’est dit “fortement en désaccord” avec les conclusions et fera appel:

Il se rapporte à des pratiques d’il y a plus d’une décennie et jette 30 ans de précédent juridique sur lequel toutes les entreprises en France s’appuient avec une ordonnance qui va créer le chaos pour les entreprises de tous les secteurs.