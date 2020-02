Apple reçoit une amende de 25 millions d’euros des autorités françaises

Les autorités françaises ont infligé à Apple une amende de 25 millions d’euros (27,4 millions de dollars). Il a été admis qu’il ralentissait les anciens appareils iOS.

La fonction d’alimentation de l’iPhone décroche Apple avec fin

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCRF) a mené une enquête de deux ans sur Apple. Il a conclu que les utilisateurs d’iPhone 6, iPhone SE et iPhone 7 n’étaient pas informés que leur appareil ralentirait s’ils téléchargeaient iOS 10.2.1. et 11.2 “” était susceptible de ralentir le fonctionnement de leur appareil. “Les fonctionnalités de gestion de l’alimentation iOS ont provoqué le ralentissement. En 2018, Apple a lancé un programme offrant aux clients la possibilité de remplacer la batterie de leur iPhone pour 29 $.

Un porte-parole d’Apple a déclaré à CNET:

Notre objectif a toujours été de créer des produits sécurisés que nos clients adorent, et de faire durer les iPhones aussi longtemps que possible en est un élément important. Nous sommes heureux d’avoir résolu ce problème avec la DGCCRF.