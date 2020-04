Apple réduit la taxe Apple pour Amazon, les processeurs Intel de 10e génération et plus d’actualités technologiques

Votre bon résumé des nouvelles technologiques, par le biais de la newsletter DGiT Daily, pour le jeudi 2 avril.

Taxe Apple: Apple contourne ses propres règles

Voici une grosse grosse surprise: Apple a autorisé les applications de streaming vidéo, comme Amazon Prime Video, pour éviter la réduction de 30% d’Apple pour les achats intégrés en proposant leurs propres méthodes de paiement (Bloomberg).

Cela signifie que maintenant, par exemple, Amazon Prime Video adopte pleinement iOS. Son application sur iOS et Apple TV dispose désormais d’un magasin de contenu intégré. Louez sur Amazon directement depuis un iPhone, ce que vous ne pouviez pas faire auparavant, car Amazon ne voulait pas abandonner les 30% à Apple. Maintenant, vous pouvez, mais seulement ces applications de streaming vidéo! Pour une raison quelconque, le problème est que le compte louant ou achetant une vidéo doit avoir un mode de paiement préexistant, sinon le flux de paiement est toujours avec Apple (et Apple prend sa coupe habituelle) .Apple a confirmé la nouvelle et a laissé entendre un accord quid-pro-quo: les applications de streaming doivent être profondément liées à l’écosystème d’Apple avant de conclure un accord. Déclaration complète à .: «Apple a un programme établi pour les fournisseurs de divertissement vidéo à abonnement premium et les applications éligibles comme Prime Video peut offrir aux clients la possibilité d’acheter ou de louer des films et des émissions de télévision en utilisant le mode de paiement lié à leur abonnement vidéo existant. Ce même programme couvre des fonctionnalités telles que l’intégration avec l’application TV, AirPlay 2, la recherche universelle et l’intégration à authentification unique. »

Le progrès arrive sous des formes étranges:

Génial: d’une part, Apple ouvre enfin son App Store sans prendre une énorme réduction. Enfin, il existe de nombreux arguments pour lesquels Apple devrait être autorisé à effectuer 30% de chaque transaction effectuée sur sa plateforme, la plateforme qu’il a créée, sur l’écosystème iPhone / iPad qu’il a créé.Il existe de nombreux arguments pour montrer que cela ne semble pas juste étant donné à quel point il est difficile de se faire remarquer sur l’App Store d’Apple, Apple pourrait vous concurrencer dans les conditions qu’il souhaite, vous misez tout sur Apple pour vous permettre d’exister plutôt que de vous aider, et ainsi de suite. Hein? Pourquoi maintenant? Pourquoi jouer aux favoris avec le streaming vidéo en particulier? Comment Apple a-t-il décidé de redonner sa coupe à Amazon de toutes les entreprises? Et pourquoi pas avec des applications comme Spotify? Je soupçonne qu’une réponse partielle aux trois est quelque chose à voir avec la poussée d’Apple dans le streaming vidéo lui-même, plus le quid-pro-quo élément. L’autre facteur pourrait être lié aux poursuites.

Google:

Le Google Play Store prend également une part des développeurs: les mêmes «frais de service» de 30% de toutes les ventes de logiciels et des transactions dans l’application.Epic Games a eu une explosion massive avec Google concernant sa réduction de 30%, mais Google n’a pas fait » t bouge sur sa droite pour prendre sa taxe Google. Cela a conduit Epic Games à créer Epic Games Store sur PC et l’application Epic Games sur Android.Fortnite reste indisponible pour les utilisateurs d’Android sauf en tant qu’APK.En tout cas, en dehors de cet historique: Google offrira-t-il sa première exemption publique à Amazon Prime Video, et suivre les traces d’Apple?

2. Zoom annonce un gel des fonctionnalités de 90 jours pour corriger les problèmes de confidentialité et de sécurité (Autorité Android). Cela vient juste après que l’ancien pirate de la NSA ait trouvé de nouvelles failles de Zoom pour reprendre les Mac, y compris la webcam, le micro et l’accès root depuis un hack local (.).

3. Intel a présenté ses nouveaux processeurs Comet Lake série H de 10e génération qui offrent des vitesses d’horloge de 5,0 GHz aux ordinateurs portables de jeu (The Verge). La nouvelle star d’Intel pour l’informatique mobile est la gamme Core i9-10980K, mais ce ne sont pas des progrès énormes, mais des processeurs plus raffinés. Ce sont toujours des puces de processus de 14 nm, pas les nouveaux processus 10nm Ice Lake ou 10nm + Tiger Lake qu’Intel a annoncés au CES. Intel peut-il détrôner les nouvelles puces Ryzen 9 4900HS 7 nm d’AMD dont nous avons parlé cette semaine avec ces puces?

Sur cette note, de nouveaux ordinateurs portables avec des processeurs Intel de 10e génération tels que Razer, ASUS, Lenovo et ainsi de suite devraient être disponibles dans quelques semaines, puis nous pouvons voir comment les performances, le prix, la durée de vie de la batterie et la taille de l’ordinateur portable changent avec Les nouvelles puces d’Intel et par rapport à AMD (Android Authority).

4. Le ROG Zephyrus Duo 15 d’ASUS est un ordinateur portable de jeu avec un deuxième écran intégré (Engadget).

5. Au moins, la série OnePlus 8 ne coûtera pas plus de 1 000 $: 999 $? (Autorité Android).

6. La fusion T-Mobile-Sprint est terminée: qu’est-ce que cela signifie pour les clients? (Autorité Android).

Plus: T-Mobile avale Sprint, laissant trois géants américains (Wired), et en introduisant Sprint, T-Mobile va enfin pouvoir construire le réseau 5G de ses rêves (CNET).

7. YouTube “Shorts” est la réponse de Google à TikTok, indique le rapport (The Next Web).

8. Les écouteurs Sony WH-CH710N sont sortis: les écouteurs antibruit plus abordables de Sony bénéficient d’une mise à jour, 200 $ couvrant toutes les bases. Nous devrions voir bientôt le nouveau WH-1000XM4 premium (Engadget). Sur cette note, voici l’examen SoundGuys de l’ancien Sony WH-CH700N – impatient de mettre la main sur le nouveau modèle (SoundGuys).

9. Il y a un an, le box-office national américain a rapporté 204 193 406 dollars. La même semaine cette année? 5 179 $. (Appelant quotidien).

