Apple rejette les applications de coronavirus qui ne proviennent pas d’organisations de santé ou gouvernementales

Apple rejette les applications liées au coronavirus COVID-19 qui ne sont pas fournies par des organismes de santé ou des institutions gouvernementales, selon CNBC

Quatre développeurs indépendants qui ont parlé à CNBC ont déclaré que leurs applications de coronavirus, conçues pour permettre aux gens de voir les statistiques sur les pays qui avaient confirmé des cas, avaient été rejetées.

Un développeur a été informé par téléphone par un employé d’Apple que tout ce qui concernait le coronavirus devait être publié par un organisme de santé officiel ou un gouvernement, tandis qu’un autre a reçu un avis selon lequel «les applications contenant des informations sur les informations médicales actuelles doivent être soumises par un organisme reconnu. institution.”

Apple a évalué et rejeté les applications de coronavirus pour empêcher la propagation de la désinformation, recherchant d’où proviennent les données de santé et si les développeurs représentent des organisations auxquelles les utilisateurs peuvent faire confiance pour publier des données précises.

Les recherches de coronavirus et de ‌COVID-19‌ sur l’App Store apportent peu de résultats, y compris un traqueur de virus ‌COVID-19‌ de Healthlynked qui utilise les données de l’Organisation mondiale de la santé, l’Epoch Times et une application du gouvernement brésilien.

D’autres entreprises technologiques ont pris des mesures similaires pour empêcher la propagation de la désinformation. Facebook et Twitter ont interdit les publicités trompeuses liées au coronavirus, et Amazon a interdit les produits et les vendeurs de coronavirus qui tentent de facturer des prix sur des articles comme les masques faciaux et le désinfectant pour les mains.

Google a également une politique contre les applications qui capitalisent sur une catastrophe naturelle ou profitent d’un événement tragique et aucune application liée au coronavirus n’est disponible sur Google Play aux États-Unis.

