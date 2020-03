Apple rejoindra des entreprises technologiques à la Maison Blanche pour une réunion sur le coronavirus

Apple fait partie des entreprises technologiques invitées à participer à une réunion de la Maison Blanche pour discuter de la réponse à l’épidémie de coronavirus. Les autres entreprises invitées étaient Twitter, Facebook, Google, Microsoft et Amazon (via Politico).

Des entreprises technologiques participent au sommet sur le coronavirus de la Maison Blanche

Les participants des géants de la technologie assisteront au sommet de la Maison Blanche en personne ou par téléconférence. Au moment d’écrire ces lignes, on ne savait pas qui d’Apple représentera l’entreprise. La conversation sera dirigée par le chef de la technologie des États-Unis, Michael Kratsios.

La Maison Blanche semble désireuse de rassembler les géants de la technologie pour un certain nombre de raisons. Ces derniers jours, ils ont de plus en plus encouragé les employés à travailler à domicile. Presque tous ont annulé des événements et décidé de ne pas assister à d’autres spectacles. En outre, Google, Twitter et Facebook se battent pour lutter contre les vagues de désinformation sur les coronavirus qui se propagent sur leurs plateformes. Amazon a aussi ses problèmes. Des produits comme les désinfectants pour les mains sont vendus à des prix largement gonflés via le géant du commerce électronique.