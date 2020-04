Apple rejoint Lauren Powell Jobs et d’autres pour lancer America’s Food Fund

Afin d’aider ceux qui souffrent d’insécurité alimentaire aux États-Unis pendant la pandémie de coronavirus, Apple a uni ses forces à Laurene Powell Jobs, Leonardo Dicaprio, Oprah Winfrey et Jeff Bezos pour lancer le Fonds américain pour l’alimentation.

“L’objectif du America’s Food Fund – lancé par Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs et Apple, ainsi que la Fondation Ford – est de garantir à tous un accès fiable à la nourriture.”

Laurene Powell Jobs dit que les pertes d’emplois et la fermeture des écoles conduisent de nombreuses familles à se demander comment mettre de la nourriture sur la table et que le Fonds alimentaire américain aidera à résoudre ce problème.

“Nous sommes au milieu d’une urgence nationale, et il est vital de prioriser les besoins les plus urgents. Avec des millions de personnes qui perdent leur emploi et des programmes comme les déjeuners scolaires en danger, il est de la plus grande urgence de s’assurer que les Américains n’ont pas faim.” Le Fonds alimentaire soutient d’excellents programmes qui sont prêts à aider à la crise maintenant. “

L’America’s Food Fund collectera des fonds qui seront reversés à deux organisations à but non lucratif – le World Central Kitchen et Feeding America. Tim Cook dit que les deux organisations font un “travail héroïque” et qu’il est important que nous nous soutenions mutuellement à une époque où les gens ont du mal à avoir l’essentiel.

“Personne ne peut être en bonne santé s’il n’est pas bien nourri, et nous ne pouvons surmonter cette crise que si nous nous assurons que chaque personne a les éléments essentiels dont elle a besoin pour prendre soin d’elle-même, de sa famille et des personnes vulnérables dans sa vie. Monde Central Kitchen and Feeding America fait un travail héroïque, et s’il y a une leçon à tirer en ce moment, c’est que nous sommes plus forts et plus résilients lorsque nous nous soutenons les uns les autres. “

Si vous souhaitez faire un don au America’s Food Fund, vous pouvez le faire sur GoFundMe.