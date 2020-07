Apple renforce la chaîne d’approvisionnement des futurs modèles Mini-LED iPad Pro et MacBook Pro

La rumeur veut qu’Apple publie un mini iPad Pro rétro-éclairé par LED et une nouvelle mini-série MacBook Pro au cours des 18 prochains mois, et les appareils viennent de recruter deux nouveaux fournisseurs, selon des sources du secteur.

DigiTimes rapporte aujourd’hui que deux anciens fournisseurs d’Apple, la technologie Zhen Ding de Taïwan et Flexium Interconnect, sont entrés dans la chaîne d’approvisionnement pour fabriquer des cartes de circuits imprimés flexibles pour les mini-LED.

Les deux fabricants de circuits imprimés seraient en concurrence avec leur homologue sud-coréen Young Poong Electronics pour le taux d’expédition plus élevé de cartes flexibles requis, et sont bien placés pour obtenir une plus grande partie des commandes d’expédition car ils disposent d’une meilleure technologie de fabrication de cartes flexibles.

Les deux entreprises devraient démarrer des livraisons de petits volumes de mini modules rétroéclairés par LED au quatrième trimestre 2020 pour soutenir le lancement du nouveau ‌iPad Pro‌ au premier trimestre 2021, ont indiqué les sources. Comme ces modules sont susceptibles de devenir des spécifications standard pour divers nouveaux iPads et MacBooks, Zhen Ding et Flexium peuvent sécuriser un nouveau débouché rentable pour leurs cartes flexibles, ont indiqué les sources.

Selon les rumeurs, Apple prévoit de sortir un ‌iPad Pro‌ haut de gamme de 12,9 pouces avec un mini-écran LED et 5G en 2021. Apple prévoyait à l’origine de lancer l’appareil à l’automne 2020, mais ne serait pas en mesure de respecter ce délai avec la crise sanitaire mondiale, et maintenant de multiples sources suggèrent un lancement en 2021. DigiTimes affirme que nous pourrions voir l’appareil dès le premier trimestre de l’année prochaine, tandis que le plus faible L0vetodream a déclaré qu’ils n’arriveraient pas avant le deuxième trimestre.

Apple travaille également sur un acMacBook Pro‌ de 14,1 pouces et un acMacBook Pro‌ de 16 pouces mis à jour avec un mini-écran LED, selon l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, bien que la feuille de route pour ces machines soit loin d’être claire.

Alors que Kuo a déclaré que la version mini-LED du MacBook Pro 16 pouces est prévue pour l’automne 2020, il n’a pas fourni d’informations de lancement pour le modèle 14,1 pouces sur lequel Apple travaille, au-delà de suggérer qu’il existe plusieurs mini -Des appareils LED en préparation pour 2020 et 2021. Pendant ce temps, L0vetodream a déclaré que le «MacBook Pro» de 14,1 pouces ne serait pas lancé avant 2021.



DigiTimes a précédemment affirmé qu’Apple lancerait plusieurs modèles d’ordinateurs portables Mac avec des mini-écrans rétro-éclairés d’ici la fin de 2020, et Mark Gurman de Bloomberg a déclaré en avril qu’Apple prévoyait d’introduire un MacBook Pro 16 pouces en octobre ou novembre, mais ce n’est pas le cas. effacer si cette actualisation comporte un mini-écran LED.

En fin de compte, le travail sur tous les mini-appareils LED a peut-être été repoussé à 2021. Cela inclut le mini-LED 16 pouces «MacBook Pro», et plusieurs sources suggèrent désormais un lancement en 2021 pour la machine.

Les futurs mini-écrans LED utiliseront environ 10 000 LED, chacune ayant une taille inférieure à 200 microns. La mini-LED permettra des conceptions de produits plus minces et plus légères, offrant bon nombre des mêmes avantages que l’OLED, comme une meilleure gamme de couleurs large, un contraste élevé et une plage dynamique, et une gradation locale pour des noirs plus vrais. Kuo pense que la technologie des mini-LED « améliorera considérablement la productivité et l’expérience de divertissement ».