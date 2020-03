Apple renforce la prévention du suivi intelligent et la sécurité de Safari dans iOS 13.4

Hier, Apple a publié iOS 13.4 au public, et avec lui une série de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité pour mieux protéger la confidentialité de ses utilisateurs lors de la navigation.

La nouvelle version comprend plusieurs améliorations des fonctionnalités d’Apple Intelligent Tracking Prevention ainsi que de Safari sur macOS. John Wilander d’Apple a décrit les changements dans un article de blog:

Les cookies pour les ressources intersites sont désormais bloqués par défaut dans tous les domaines. Il s’agit d’une amélioration significative de la confidentialité, car elle supprime tout sens des exceptions ou “un peu de suivi intersite est autorisé”.

Cela pourrait sembler être un changement plus important qu’il ne l’est. Mais nous avons ajouté tellement de restrictions à ITP depuis sa sortie initiale en 2017 que nous en sommes maintenant à un endroit où la plupart des cookies tiers sont déjà bloqués dans Safari. Pour continuer à prendre en charge l’intégration intersite, nous avons livré l’API Storage Access il y a deux ans pour fournir aux moyens des intégrations authentifiées un accès aux cookies avec un contrôle utilisateur obligatoire. Il passe actuellement par le processus de normalisation du groupe communautaire de confidentialité du W3C.

Dans un résumé tweeté des changements, Wilander a déclaré:

Cette mise à jour prend plusieurs mesures importantes pour lutter contre le suivi intersite et rendre la navigation sur le Web plus sûre. Tout d’abord, cela ouvre la voie. Nous rendrons compte de nos expériences de blocage total des cookies tiers aux groupes de confidentialité du W3C pour aider les autres navigateurs à faire le saut … Deuxièmement, le blocage complet des cookies tiers supprime l’état du blocage des cookies. Nombreux sont ceux qui ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’avenir d’ITP en janvier. Avec un peu de chance, ils vont maintenant aider à diffuser le message selon lequel ITP n’est pas seulement OK, il ouvre la voie.

– John Wilander (@johnwilander) 24 mars 2020

Le blocage complet des cookies tiers désactive également complètement les empreintes digitales de connexion, qui seraient utilisées pour suivre les sites Web auxquels vous êtes connecté et les utiliser comme empreinte digitale. Wilander dit que les nouvelles mises à jour d’Apple ont également résolu les «contrefaçons de demande intersite» et que tout le stockage inscriptible expirera désormais après sept jours comme le font les cookies côté client.

Vous pouvez lire le billet de blog complet de John Wilander concernant les dernières mises à jour de sécurité pour iOS et Safari sur Mac ici!