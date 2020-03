Apple renouvelle la série «Truth Be Told» pour une deuxième saison

“Truth Be Told”, une série Apple TV + avec Octavia Spencer et Aaron Paul, a été renouvelée pour une deuxième saison, a annoncé Apple aujourd’hui.

Le spectacle était initialement prévu comme une série limitée, mais a également été conçu pour fonctionner sur plusieurs saisons, chaque saison se concentrant sur une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages.

Octavia Spencer sera dans la deuxième saison de l’émission en tant que podcasteur Poppy Parnell, mais le scénario principal couvrira un nouveau cas. La première saison a suivi Parnell alors qu’elle tentait de rouvrir une affaire de meurtre qui lui avait fait une sensation nationale et l’avait amenée face à face avec l’homme (Warren Cave, joué par Aaron Paul) qu’elle avait peut-être aidé par erreur à mettre derrière les barreaux.

“La performance d’Octavia et l’histoire de Nichelle ont touché le public”, a déclaré Matt Cherniss, responsable du développement chez Apple Worldwide Video. “Nous sommes fiers de ce spectacle puissant et de l’incroyable équipe derrière lui, et nous attendons avec impatience une deuxième saison.”



Apple a sorti la première saison de “Truth Be Told” le 19 décembre, et tous les épisodes sont maintenant disponibles en streaming. On ne sait pas quand la deuxième saison sera diffusée.

Apple a renouvelé bon nombre de ses émissions pour une deuxième saison, notamment «Little America», «Mythic Quest», «Dickinson», «See», «Servant» et «For All Mankind».

