Apple renouvelle la vérité primée pour une deuxième saison

Apple a annoncé que son drame primé Truth be Told a été renouvelé pour une deuxième saison.

Dans un communiqué de presse, Apple a déclaré:

Apple a annoncé aujourd’hui que la série dramatique primée NAACP Image Award “Truth Be Told”, mettant en vedette et exécutif produit par Octavia Spencer, lauréate d’un Oscar, a été renouvelée pour une deuxième saison. La série est créée par le célèbre écrivain, showrunner et producteur exécutif Nichelle Tramble Spellman et produite par Hello Sunshine, Chernin Entertainment et Endeavour Content.

La productrice Nichelle Tramble Spellman a déclaré:

“Travailler avec Octavia Spencer a été un rêve devenu réalité pour moi. Je suis honoré de continuer à construire le personnage de Poppy Parnell avec elle et mes partenaires chez Hello Sunshine et Chernin Entertainment … Apple continue de montrer son immense soutien pour nous et Je suis ravi de me replonger dans l’exploration de notre obsession nationale pour le vrai crime et comment il se joue avec notre riche toile de personnages fascinants. “

Apple a également confirmé qu’Octavia Spencer reprendrait son rôle de procureur devenu podcasteur Poppy Parnell. Lors de la première saison, elle a été contrainte de rouvrir le cas du meurtre de Warren Cave (Aaron Paul) suite à la découverte de nouveaux éléments de preuve. Apple a confirmé que la deuxième saison couvrira un nouveau cas, ce qui rend probable le retour d’Aaron Paul. Matt Cherniss, responsable du développement d’Apple pour la vidéo mondiale, a déclaré:

“La performance d’Octavia et l’histoire de Nichelle ont touché le public … Nous sommes fiers de ce spectacle puissant et de l’incroyable équipe qui l’accompagne, et nous attendons avec impatience une deuxième saison.”

Étant donné que cela vient juste d’être annoncé, il faudra probablement plusieurs mois avant de voir la deuxième saison de Truth be Told sur Apple TV +. En attendant, vous pouvez découvrir la toute nouvelle émission d’Apple Amazing Stories de Steven Spielberg, dont le premier épisode est désormais disponible sur le service.

