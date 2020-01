Apple réorganise le site d’emplois avec un nouveau design et une vidéo avec des logos Apple animés

Apple a révisé aujourd’hui son site Web Apple Jobs, en introduisant un nouveau look et une nouvelle vidéo dans le but de mieux recruter des employés. La vidéo mise à jour sur le site présente les différents modèles de logo Apple créés par Apple pour son événement Mac-Centric en octobre 2018.

Le site affiche différentes conceptions de logo Apple chaque fois qu’il est rechargé, et la vidéo présente également des conceptions de logo animées avec un message de recrutement prononcé sur les conceptions.

Aux débutants constants qui chantent à contre-courant contre le rythme. À ceux qui ne connaissent pas la convention, insensible aux règles et renaissent à chaque nouvelle découverte. Ceux ouverts aux rêveries et aux rêves nocturnes et aux visions et mirages. Qui peut voir les millions de nuances de vert dans un champ d’herbe. Dont les jours sont remplis de mystères qui ne peuvent pas être résolus avec des faits. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez … et vous êtes les bienvenus ici.Comme auparavant, le site d’emplois propose des sections décrivant les différentes équipes Apple, les opportunités pour les étudiants, la philosophie d’Apple et les emplois dans les magasins, avec un aperçu de tous les les emplacements où Apple exploite des magasins, ainsi qu’une section pour créer un profil pour la recherche d’emploi.

Le nouveau design du site d’Apple est maintenant opérationnel et tous ceux qui sont intéressés à le vérifier.

.